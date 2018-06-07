Sadi Tekelioğlu, TFF 3. Lig takımıyla sözleşme imzaladı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    , 3. takımıyla sözleşme imzaladı

    Sadi Tekelioğlu, TFF 3. Lig takımıyla sözleşme imzaladı

    Tecrübeli teknik adam , 3. ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü ile sözleşme imzaladı.

    Hekimoğlu Döküm Sanayi'nde gerçekleştirilen imza töreninde daha önce prensip anlaşmasına varılan deneyimli teknik adam ile resmi sözleşme yapıldı.

    Kulüp başkanı Celil Hekimoğlu, Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübünün bir proje olduğunu belirterek, "Bu proje özellikle kendi altyapımızda altyapısında ve Trabzon'un amatör kulüplerinde yetişen oyuncuları deneyimli kadrolarla buluşturup bu çocuklarımızın kaybolmalarını engelleyip tecrübe kazandırarak Türk futboluna kazandırma projesidir." dedi.

    Hekimoğlu, kadronun büyük çoğunluğunun genç ve istikbal vadeden oyunculardan olacağını kaydederek, şunları söyledi

    "Bunları zirve yarışı için destekleyerek 2-3 tecrübeli oyuncuyla kaynaştırıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Zirveye, şampiyonluklara oynamak istiyoruz. Bu projeye inandığımız için , burada. Kendisi Trabzonspor altyapısında ve A takımda birçok genç yeteneği Türk futboluna kazandırmış bir isim. Aynı misyonu burada devam ettirmesi için yanında olacağız. Tabii bu projeler için tesis ihtiyacı var. Trabzon'da Akyazı Spor Kompleksi hariç doğru dürüst saha kalmadı. Orayı da kullanamıyoruz. Bunun için önemli çalışmalar yapıyoruz, 1 yıl içinde kendi spor tesislerimize kavuşmak için çalışıyoruz. Tüm Trabzonlu sporseverleri bu yeni heyecana destek olmaya davet ediyorum. Bu projenin gerçekleşmesi için bize destek olan Düzyurtspor camiasına da teşekkür ediyorum. Hocamıza ve ekibimize başarılar diliyorum."

    Trabzonspor ile iyi ilişkilerinin olduğunu ifade eden Hekimoğlu, "Trabzonspor ile birlikte ve beraber hareket etmek istiyoruz. Asıl amiral gemisi Trabzonspor'dur. Biz onların neferleriyiz. Trabzonspor'a pilot takım olabilecek, oyuncu yetiştirebilecek çok iyi bir ekip olmak istiyoruz. Şehrin desteğini de arkamızda görmek istiyoruz." diye konuştu.

    Sadi Tekelioğlu da burada olmaktan dolayı çok mutluluk yaşadığını belirterek, "Hekimoğlu, yıllardır Trabzon'a ve Türk futboluna hizmet etmiş bir kurum. Profesyonelliğe ihtiyacı vardı. Böyle bir projeye bizi de kattılar. Bizi de bu olayın içine iten bu projeydi, Trabzon'da olması önemliydi. Daha üst liglerde çalışabilirdim ama bir proje takımı olduğu için tercih ettim. Takımımızın nerde olduğu önemli değil, başkanımız, yönetimimiz üst ligdedir. Önemli olan nereye gideceğimizdir. Biz gideceğimiz rotayı biliyoruz. İnşallah Hekimoğlu Trabzon çok iyi yerlere gelecek." ifadelerini kullandı.

    1. 7.6.2018 14:06
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