Nazilli Belediyespor'dan golcü atağı
Geçen sezon Elaziz formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 17 gol atan tecrübeli forvetle yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü bildirildi. Kulübüyle 2019 yılına kadar kontratı bulunan Volkan'ın bonservis sorunu çözerse Nazilli Belediyespor'a imza atması bekleniyor. Futbola Üsküdar İcadiye'de başlayan 29 yaşındaki forvet, Anadolu Üsküdar, Sancaktepe Belediyespor, Erzurumspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Maltepespor ve Orhangazi Belediyespor formalarını terletti.
- 7.6.2018 11:04
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Hıncal Uluç: 'Ali Koç üç şeyi değiştirerek işe başlamalı'
Toplam 3
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TCelcius Kırk yılda bir doğru konuştun işte şaklaban hıncal senin gibi 3 5 dinozor bir gebersede türk futbolu rahat nefes alsa yoksa düzelmez ülke
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Toplam 1
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TCelcius Niye değilsin peki adama eşi emsali görülmemiş komik 7 maç ceza verdirdin diyemi yoksa BEŞİKTAŞI nasıl olsa doğradık sarı kızları ofsayt gol
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Toplam 2
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karado 2.terrano olmaz inş.haydi hayırlısı.
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