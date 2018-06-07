Nazilli Belediyespor'dan golcü atağı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    'dan golcü atağı

    Nazilli Belediyespor'dan golcü atağı

    Geçen sezon Elaziz formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 17 gol atan tecrübeli forvetle yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü bildirildi. Kulübüyle 2019 yılına kadar kontratı bulunan Volkan'ın bonservis sorunu çözerse 'a imza atması bekleniyor. Futbola Üsküdar İcadiye'de başlayan 29 yaşındaki forvet, Anadolu Üsküdar, Sancaktepe Belediyespor, Erzurumspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Maltepespor ve Orhangazi Belediyespor formalarını terletti.

    1. 7.6.2018 11:04
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