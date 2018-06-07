Karşıyaka'da Hakan Kuş yoksa Doğukan var – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    08 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    'da yoksa var

    Karşıyaka'da Hakan Kuş yoksa Doğukan var

    3'üncü Lig'de sözleşmesi biten forvet ile henüz kontrat yenilemeyen transfer yasaklısı , tecrübeli futbolcunun ayrılma ihtimaline karşı genç 'a güveniyor.

    Yönetimle ilk etapta anlaşmasına rağmen ardından düşünmek için süre isteyen 24 yaşındaki Hakan, geçen sezon devre arasında Can Erdem'in ayrılmasından sonra takımın birinci santrforu oldu. Hakan, 15'i ikinci yarıda olmak üzere toplam 23 maçta forma giyip 4 gol attı.

    Altyapıdan şubat ayında profesyonel yapılıp takımın değişilmezlerinden olan 19 yaşındaki ise 10 maçta oynayıp 2 kez fileleri sarstı. 'da yaptığı çıkışla geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Doğukan, 16-29 Temmuz tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlecek Avrupa Şampiyonası'nda U19 'da forma giymeye hazırlanıyor. Ufuk İskender, Hakan ile anlaşma sağlanamazsa ligde kanatlarda da görev yapan Doğukan'ı ileri uçta değerlendirecek.

    1. 7.6.2018 14:10
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