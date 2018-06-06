Karacabey Birlikspor'un yeni teknik patronu Şermet
Kızılcabölükspor'u 7 sezon çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam Hasan Şermet, Karacabey Birlikspor'la prensipte anlaştı.
Karacabey Birlikspor'un prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Hasan Şermet'in yarın Karacabey'e gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, ligin en önemli teknik adamları arasında yer alan ve vizyon sahibi bir isim olan Hasan Şermet ile anlaştıklarını, iki taraf adına hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Hasan Şermet'in, antrenörlüğe 2010 yılında Sarayköy takımında başladığı ve ardından 7 senedir Kızılcabölükspor'da görev yaptığı belirtildi.
- 6.6.2018 15:52
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
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Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Karacabey Birlikspor'un yeni teknik patronu Şermet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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