Karacabey Birlikspor'un yeni teknik patronu Şermet – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'un yeni teknik patronu Şermet

    Karacabey Birlikspor'un yeni teknik patronu Şermet

    Kızılcabölükspor'u 7 sezon çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam , 'la prensipte anlaştı.

    'un prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör 'in yarın Karacabey'e gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, ligin en önemli teknik adamları arasında yer alan ve vizyon sahibi bir isim olan Hasan Şermet ile anlaştıklarını, iki taraf adına hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Hasan Şermet'in, antrenörlüğe 2010 yılında Sarayköy takımında başladığı ve ardından 7 senedir Kızılcabölükspor'da görev yaptığı belirtildi.

    1. 6.6.2018 15:52
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