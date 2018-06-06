Karacabey Birlikspor'un yeni teknik patronu Şermet

Karacabey Birlikspor'un prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Hasan Şermet'in yarın Karacabey'e gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, ligin en önemli teknik adamları arasında yer alan ve vizyon sahibi bir isim olan Hasan Şermet ile anlaştıklarını, iki taraf adına hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Hasan Şermet'in, antrenörlüğe 2010 yılında Sarayköy takımında başladığı ve ardından 7 senedir Kızılcabölükspor'da görev yaptığı belirtildi.