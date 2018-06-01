Turgutluspor'da veda zamanı

Berkay'ın Turgutluspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Berkay'a takımımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılarının devamını dileriz" denildi.