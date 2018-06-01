Turgutluspor'da veda zamanı
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor, orta saha oyuncusu Berkay Velivar ile yollarını ayırdı. Bölgesel Amatör Lig'deki şampiyon kadroda yer alan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 3'üncü Lig'de Kırmız-Siyahlı formayla 26 maçta 2 gol kaydetti.
Berkay'ın Turgutluspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Berkay'a takımımıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılarının devamını dileriz" denildi.
- 1.6.2018 14:36
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
Turgutluspor'da veda zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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