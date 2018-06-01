Nazilli'de Fatih Üge ve Mehmet Ersavaş gitti
Gelecek sezon TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor'da altyapıdan yetişen Fatih Üge ve Mehmet Ersavaş resmen takımdan ayrıldı.
Uzun yıllar Siyah-Beyazlı formayı giyen iki futbolcu biten sözleşmelerini yenilemedi. Defansta oynayan Mehmet, 9 sezon Nazilli Belediyespor'da görev yaparken, kanatlarda ve forvette forma giyen Fatih Üge de 8 sezon siyah-beyazlı formayı giydi. Ege temsilcisinde İlter Ayyıldız, Mert Çakar, Gökhan Dinçer ve Berkay Öztuvan sözleşmelerinin sona ermesi ile serbest kaldı.
- 1.6.2018 11:52
- Güncelleme: 1.6.2018 11:52
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eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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