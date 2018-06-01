Nazilli'de Fatih Üge ve Mehmet Ersavaş gitti – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    Nazilli'de ve Mehmet Ersavaş gitti

    Nazilli'de Fatih Üge ve Mehmet Ersavaş gitti

    Gelecek sezon 3'üncü Lig'de mücadele edecek 'da altyapıdan yetişen ve Mehmet Ersavaş resmen takımdan ayrıldı.

    Uzun yıllar Siyah-Beyazlı formayı giyen iki futbolcu biten sözleşmelerini yenilemedi. Defansta oynayan Mehmet, 9 sezon 'da görev yaparken, kanatlarda ve forvette forma giyen de 8 sezon siyah-beyazlı formayı giydi. Ege temsilcisinde İlter Ayyıldız, Mert Çakar, Gökhan Dinçer ve Berkay Öztuvan sözleşmelerinin sona ermesi ile serbest kaldı.

    1. 1.6.2018 11:52
    2. Güncelleme: 1.6.2018 11:52
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