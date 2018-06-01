Bucaspor dağıldı

Başkan Ahmet Doğan'ın istifa etmesiyle 4-11 Haziran tarihlerinden genel kurula gidecek sarı-lacivertlilerde hiçbir görüşme yapılmayan İlyas, Ömer, Emre Toraman, Onur, Sancar ve Emre Özkan'ın kontratı sona ererken kulüpten 64 bin TL alacağı bulunan Uğurcan ise serbest kaldı. Kaleci Hüseyin ise geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshetti. Bucaspor'da Deniz, Abdullah ve İbrahim de alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtar çekmişti. Transfer yasağı bulunan Fırtına'da göreve gelecek yönetimin yeni sezonda nasıl bir kadro planlaması yapacağı merak konusu oldu.