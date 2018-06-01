Bucaspor dağıldı – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    dağıldı

    Bucaspor dağıldı

    3. Lig'e düştükten sonra hem maddi hem de idari olarak büyük belirsizlik yaşayan 'da sözleşmeleri sona eren 6 futbolcunun yanı sıra serbest kalma hakkına sahip olan Uğurcan takımdan ayrıldı.

    Başkan 'ın istifa etmesiyle 4-11 Haziran tarihlerinden genel kurula gidecek sarı-lacivertlilerde hiçbir görüşme yapılmayan İlyas, Ömer, Emre Toraman, Onur, Sancar ve Emre Özkan'ın kontratı sona ererken kulüpten 64 bin TL alacağı bulunan Uğurcan ise serbest kaldı. Kaleci Hüseyin ise geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshetti. 'da Deniz, Abdullah ve İbrahim de alacakları için kulübe Federasyonu aracılığı ile ihtar çekmişti. yasağı bulunan Fırtına'da göreve gelecek yönetimin yeni sezonda nasıl bir kadro planlaması yapacağı merak konusu oldu.

    1. 1.6.2018 11:48
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