Bucaspor dağıldı
TFF 3. Lig'e düştükten sonra hem maddi hem de idari olarak büyük belirsizlik yaşayan Bucaspor'da sözleşmeleri sona eren 6 futbolcunun yanı sıra serbest kalma hakkına sahip olan Uğurcan takımdan ayrıldı.
Başkan Ahmet Doğan'ın istifa etmesiyle 4-11 Haziran tarihlerinden genel kurula gidecek sarı-lacivertlilerde hiçbir görüşme yapılmayan İlyas, Ömer, Emre Toraman, Onur, Sancar ve Emre Özkan'ın kontratı sona ererken kulüpten 64 bin TL alacağı bulunan Uğurcan ise serbest kaldı. Kaleci Hüseyin ise geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshetti. Bucaspor'da Deniz, Abdullah ve İbrahim de alacakları için kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtar çekmişti. Transfer yasağı bulunan Fırtına'da göreve gelecek yönetimin yeni sezonda nasıl bir kadro planlaması yapacağı merak konusu oldu.
- 1.6.2018 11:48
-
Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç’tan flaş Galatasaray ve Ünal Aysal açıklaması!
Toplam 17
Yorum
osman taraftarız biz çekeriz cefa aziz basgan bizi bırakma
-
Cüneyt Çakır: "Dünya Kupası'na çok iyi çalıştık"
Toplam 1
Yorum
seda hayirlisi olsun basarili kazasiz belasiz,gidin gelin
-
Vagner Love'dan Beşiktaş'a 'FIFA'ya giderim' tehdidi!
Toplam 3
Yorum
eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
Bucaspor dağıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.