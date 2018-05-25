Bursaspor eski başkanlarından Remzi Cinoğlu, Karacabey Birlikspor'da

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Birlikspor Onursal Başkanı Ali Özkan, Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, Karacabey Birlikspor yöneticileri Murat Avinç ve Mustafa Kuzu'nun da hazır bulunduğu toplantı sonunda Bursaspor eski Başkanlarından Remzi Cinoğlu'nun Karacabey Birlikspor yönetimine girdiği açıklandı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Birlikspor Başkanı Uğur Koçak, ''Bursaspor'un eski başkanlarından ve işadamı olan Remzi Cinoğlu'nu

Karacabey Birlikspor ailesine kattık. Kendisiyle ortak hareket edeceğiz. Karacabey Birlikspor'u en iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Remiz Cinoğlu Karacabey'e ve Karacabey Birlikspor'a bir değerdir. Cinoğlu'nun tecrübelerinden faydalanacağız. Bugün itibariyle kendisi camiamıza katıldı. Karacabey Birlikspor'a hayırlı uğurlu olsun. Hedefe giden yolda bugünden sonra kendisiyle birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karacabey Birlikspor ailesine katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Remzi Cinoğlu, "Şuandan itibaren Karacabey'de futbolun gelişmesi için, gençliğin iyi futbolcular olarak yetişmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. 1980'li yıllardan itibaren 5 yıl Bursaspor'un alt yapısından ve genel kaptanlığından sorumluydum. 2 yıl Bursaspor'un başkanlığını yaptım. Baliç'i Fenerbahçe'ye satan başkan olarak Bursa'da iz yaptım. Merinos'u Bursaspor bırakmıştı. O yıl ben Merinos'u şirket yaparak aldım. Şampiyonluğa oynamıştık o zaman. Sonra Bursaspor tekrardan devreye girerek, bize pilot takım lazım dedi. Biz de Merinos'u tekrardan Bursaspor'a verdik. Benim dönemimde yetişmiş yüzlerce futbolcu oldu. Bunlar 1'inci ve 2'inci ligde futbol oynadılar. Şuanda da hocalık yapıyorlar. Bursa'da futbol oynamak isteyen herkese katkım oldu. Bundan sonra da bu katkıları Bursa futboluna yardımcı olmak adına Karacabey'e katacağım. Karacabey'in gelişmesi, ilerlemesi ve daha üst liglere gitmesi için hep birlikte gayret sarf edeceğiz. Öncelikle kurumsal bir yapının alt temellerini atacağız. Ben Karacabey'e geldim. Karacabey burada. Karacabey'in taraftarını ve potansiyelini bildiğim için geldim. Onlarla birlikte burada iyi günler yaşayacağımıza inanıyorum. Bizi desteklesinler. Sevgilerini eksik etmesinler. Her şey çok güzel olacak" şeklinde konuştu.



Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Birlikspor Onursal Başkanı Ali Özkan ise "Futbola önem verdikçe bizim çocuklarımız mutlaka Türk futbolunda bir yerlere gelecek. İlçe stadyumunu modern bir hale getirerek, futbolcularımız için tesisler ve sahalar yaparak altyapıyı hazırladık. Şimdi de daha üst liglere Karacabey'in adını yazdırmak için bir iş birliğine imkan tanıdık. Bunu da Bursa'da ki futbol camiasının yakından tanıdığı iş adamı Remzi Cinoğlu'yla beraber gerçekleştiriyoruz. Remzi Cinoğlu da bizimle beraber Karacabey'i iyi yerlere getirmek için mücadele edecek. Karacabey'imiz için ve ilçe sporu için iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Kendisine Karacabey Birlikspor camiasına hoş geldin diyorum" dedi.