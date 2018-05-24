Karşıyaka'da sıra gurbetçilerde

Takımın tecrübeli isimleri arasında yer alan 3 futbolcunun yurt dışından dönmeleri bekleniyor. Sezon öncesi ilk etapta kadrosunu fire vermeden korumayı amaçlayan yeşil-kırmızılılar, 3'üncü Lig'de askerlik engeli nedeniyle forma giyemeyecek Mustafa Aşan için de formül arıyor. Sezon içinde altyapısına da profesyonellik sınırında gelecek vaad eden takviyeler yapan Karşıyaka, bu gençleri devre arasından itibaren oynatabilecek.