Karşıyaka'da sıra gurbetçilerde – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'da sıra gurbetçilerde

    Karşıyaka'da sıra gurbetçilerde

    3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi 10 futbolcusuyla birden yeniden anlaşan , kadrodaki gurbetçiler Tayfun, Abdülhamit ve Mahmut'la da masaya oturacak.

    Takımın tecrübeli isimleri arasında yer alan 3 futbolcunun yurt dışından dönmeleri bekleniyor. Sezon öncesi ilk etapta kadrosunu fire vermeden korumayı amaçlayan yeşil-kırmızılılar, 3'üncü Lig'de askerlik engeli nedeniyle forma giyemeyecek Mustafa Aşan için de formül arıyor. Sezon içinde altyapısına da profesyonellik sınırında gelecek vaad eden takviyeler yapan , bu gençleri devre arasından itibaren oynatabilecek.

    1. 24.5.2018 16:45
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