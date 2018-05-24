Karşıyaka'da sıra gurbetçilerde
TFF 3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi 10 futbolcusuyla birden yeniden anlaşan Karşıyaka, kadrodaki gurbetçiler Tayfun, Abdülhamit ve Mahmut'la da masaya oturacak.
Takımın tecrübeli isimleri arasında yer alan 3 futbolcunun yurt dışından dönmeleri bekleniyor. Sezon öncesi ilk etapta kadrosunu fire vermeden korumayı amaçlayan yeşil-kırmızılılar, 3'üncü Lig'de askerlik engeli nedeniyle forma giyemeyecek Mustafa Aşan için de formül arıyor. Sezon içinde altyapısına da profesyonellik sınırında gelecek vaad eden takviyeler yapan Karşıyaka, bu gençleri devre arasından itibaren oynatabilecek.
- 24.5.2018 16:45
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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