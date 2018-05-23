Tarsus İdmanyurdu şampiyonluk kupasını aldı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    şampiyonluk kupasını aldı

    Tarsus İdmanyurdu şampiyonluk kupasını aldı

    3'üncü Lig Play-Off Finali'nde , Kızılcabölükspor'u 1 - 0 mağlup ederek adını 2'nci Lig'e yazdırdı.

    Ankara'da oynanan final karşılaşmasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yenerek 2'nci Lig'e yükselen , karşılaşma sonrası yaşanan gerginliklerin ardından kupasına kavuştu. Tarsus İdmanyurdu kulüp yöneticileri sahaya akreditasyon kartları olmadan girmeye çalışınca, polisler izin vermedi.

    Çıkan olaylarda Tarsus İdmanyurdu yöneticileri emniyet güçlerine küfür ederken Başkanı Şevket Can, oyuncularla soyunma odasına gitti. Daha sonra () yetkilileri araya girerek olayı yatıştırıldı ve Mersin ekibi, kupa töreni için protokol tribününe geldi. Tarsus İdmanyurdu'na kupa ve madalyalarını, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez verdi.

    1. 23.5.2018 19:14
    2. Güncelleme: 23.5.2018 19:15
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