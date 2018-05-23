Tarsus İdmanyurdu şampiyonluk kupasını aldı
TFF 3'üncü Lig Play-Off Finali'nde Tarsus İdmanyurdu, Kızılcabölükspor'u 1 - 0 mağlup ederek adını 2'nci Lig'e yazdırdı.
Ankara'da oynanan final karşılaşmasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yenerek 2'nci Lig'e yükselen Tarsus İdmanyurdu, karşılaşma sonrası yaşanan gerginliklerin ardından kupasına kavuştu. Tarsus İdmanyurdu kulüp yöneticileri sahaya akreditasyon kartları olmadan girmeye çalışınca, polisler izin vermedi.
Çıkan olaylarda Tarsus İdmanyurdu yöneticileri emniyet güçlerine küfür ederken Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, oyuncularla soyunma odasına gitti. Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri araya girerek olayı yatıştırıldı ve Mersin ekibi, kupa töreni için protokol tribününe geldi. Tarsus İdmanyurdu'na kupa ve madalyalarını, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez verdi.
- 23.5.2018 19:14
- Güncelleme: 23.5.2018 19:15
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Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
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Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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