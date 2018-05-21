TFF 2. Lig'e yükselecek 4. ekip yarın belirlenecek – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    2. Lig'e yükselecek 4. ekip yarın belirlenecek

    TFF 2. Lig'e yükselecek 4. ekip yarın belirlenecek

    3. Lig'de 2. Grup play-off finalinde ile Diyarbekirspor yarın İstanbul'da karşılaşacak.

    3. Lig'de doğrudan TFF 2. Lig'e yükselen 3 takımın ardından TFF 2. Lig'e çıkacak 3 ekip daha yarından itibaren oynanacak final karşılaşmalarıyla belli olacak.

    İlk olarak 2. Grup'tan TFF 2. Lig'e yükselecek ekibin belli olacağı TFF 3. Lig play-off finalinde ile Diyarbekirspor karşı karşıya gelecek.

    Normal sezonu 2. ve 3. sırada tamamlayan iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Ankara Demirspor, 3-2 ve 2-0'lık skorlarla galip tamamlamıştı.

    3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Ankara Demirspor-Diyarbekirspor müsabakası yarın saat 16.00'da başlayacak.

    Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

    Ankara Demirspor, son olarak 2015-2016'da TFF 2. Lig'de yer almıştı.

    2013-2014'ten itibaren Yeni Diyarbakırspor adıyla profesyonel liglerde mücadele eden Diyarbekirspor ise daha önce TFF 2. Lig'de hiç bulunmadı.

    1. 21.5.2018 10:44
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