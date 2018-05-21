TFF 2. Lig'e yükselecek 4. ekip yarın belirlenecek
TFF 3. Lig'de 2. Grup play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor yarın İstanbul'da karşılaşacak.
TFF 3. Lig'de doğrudan TFF 2. Lig'e yükselen 3 takımın ardından TFF 2. Lig'e çıkacak 3 ekip daha yarından itibaren oynanacak final karşılaşmalarıyla belli olacak.
İlk olarak 2. Grup'tan TFF 2. Lig'e yükselecek ekibin belli olacağı TFF 3. Lig play-off finalinde Ankara Demirspor ile Diyarbekirspor karşı karşıya gelecek.
Normal sezonu 2. ve 3. sırada tamamlayan iki takım arasında oynanan karşılaşmaları Ankara Demirspor, 3-2 ve 2-0'lık skorlarla galip tamamlamıştı.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Ankara Demirspor-Diyarbekirspor müsabakası yarın saat 16.00'da başlayacak.
Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
Ankara Demirspor, son olarak 2015-2016'da TFF 2. Lig'de yer almıştı.
2013-2014'ten itibaren Yeni Diyarbakırspor adıyla profesyonel liglerde mücadele eden Diyarbekirspor ise daha önce TFF 2. Lig'de hiç bulunmadı.
- 21.5.2018 10:44
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
TFF 2. Lig'e yükselecek 4. ekip yarın belirlenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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