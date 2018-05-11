Tire 1922-Diyarbekirspor: 1-0 – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    1922-: 1-0

    <a href="/index/tire?id=752c61c2-6c09-4837-a787-59fe44db5033" class="" rel="tag">Tire</a> 1922-<a href="/index/diyarbekirspor?id=bd01a255-4ad5-4dd2-93d8-2d08497ad9be" class="" rel="tag">Diyarbekirspor</a>: 1-0

    3'üncü Lig 2'nci Grup Play-Off yarı finalinde 'u evinde 1-0 mağlup eden 1922, rövanş öncesi avantaj yakaladı.

    Yeni evi Stadyumu'nda ilk kez gece maçına çıkan kırmızı-beyazlı ekip, rakibini yaklaşık 8 bin taraftarının önünde ağırladı. 'ye galibiyeti getiren golü 16'ncı dakikada Sergen attı. Mücadelede Tire'den 56. dakikada Ersin, konuk Diyarbekir'den ise 75. dakikada Muhammed gördü. temsilcisi, 'a 15 Mayıs Salı günü oynanacak rövanşta konuk olacak. Mücadelede her türlü galibiyet, beraberlik ve gol bulacağı tek farklı yenilgi, Tire'yi grupta 2. Lig yolunda finale taşıyacak.

    16'ncı dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Tire atağında sağ kanatta Sefa'nın ara pasını Gökhan ıskaladı, ceza sahasında Sergen topu ağlara gönderdi: 1-0.
    56'ncı dakikada Tire 10 kişi kaldı. Daha önceden sarı kartı bulunan Ersin, topa eliyle müdahale edince ikinci sarı karttan gördü.
    75'inci dakikada bu kez eksildi. Muhammed, bir pozisyon sonrası Hakem 'e tepki gösterdiği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    Mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

    STAT: Tire
    HAKEMLER: (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Murat Temel (xx)
    TİRE 1922: Fatih (xxx) - Erdinç (xx), Nihat (xx), Sefa (xxx), Gökhan (xxx), Sergen (xxx) (Dk. 68 Ufuk xx), Ersin (x), Hasan (xx), Kemal Samet (xx) (Dk. 54 Furkan xx), Güner (xxx) (Dk. 86 Yunus), Mümin Talip (xxx)
    DİYARBEKİRSPOR: Gökhan Yenigün (x) - Emre (xx), Mustafa (x), Ercüment (xx) (Dk. 85 Taner), Umut (x) (Dk. 82 Aykut x), Muhammed (x), Mehmet (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Emrah (x), Fatih (x), Tugay (xx)
    GOL: Dk. 16 Sergen (Tire 1922)
    SARI KARTLAR: Ersin, Güner, Erdinç, Fatih (Tire 1922) - Aykut (Diyarbekirspor)
    KIRMIZI KARTLAR: Dk. 56 Ersin (Tire 1922) - Dk. 75 Muhammed (Diyarbekirspor)

    1. 11.5.2018 21:28
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