Nazilli'de Reşo listede – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Nazilli'de Reşo listede

    Nazilli'de Reşo listede

    3'üncü Lig'e düşmenin acısını yaşayan 'da göreve devam edip gelecek sezonun çalışmalarına başlayan yönetimin Zonguldak Kömürspor'un sol beki Reşo Akın'ı kadroya dahil etmek istediği öğrenildi.

    Kiralık oynadığı Zonguldak ekibinde 22 maçta görev alıp, 1 gol kaydeden 21 yaşındaki genç savunmacının bonservisi Aytemiz 'da bulunuyor. Geçen sezon Aydınspor 1923'te kiralık oynayan Reşo'nun gelecek sezon Nazilli'de forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi.

    1. 11.5.2018 12:18
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