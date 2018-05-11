Nazilli'de Reşo listede
TFF 3'üncü Lig'e düşmenin acısını yaşayan Nazilli Belediyespor'da göreve devam edip gelecek sezonun çalışmalarına başlayan yönetimin Zonguldak Kömürspor'un sol beki Reşo Akın'ı kadroya dahil etmek istediği öğrenildi.
Kiralık oynadığı Zonguldak ekibinde 22 maçta görev alıp, 1 gol kaydeden 21 yaşındaki genç savunmacının bonservisi Aytemiz Alanyaspor'da bulunuyor. Geçen sezon Aydınspor 1923'te kiralık oynayan Reşo'nun gelecek sezon Nazilli'de forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi.
- 11.5.2018 12:18
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
ÇOK ÇOK NET. BU FENERİN TEK MAÇLIKTA OLSA BAŞINDA YILMAZ VURAL OLSAYDI KUPA FENERİNDİ.
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Trabzonspor gelecek sezonda Avrupa'da yok
Toplam 3
Yorum
TS61 Tebrikler Akhisar milyon euro para vereceğine yüreğiyle ruhuyla oynayacak adamlar lazım bursada gençleri görelim 5. olsan ne olacak artık
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
THE END EGE MUTLU EGE GURURLU..İSTANBUL KAYBETTİ.
Nazilli'de Reşo listede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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