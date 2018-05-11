Erzurumspor-Ümraniyespor (CANLI ANLATIM)
Erzurumspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Erzurumspor-Ümraniyespor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.
11 Mayıs Cuma günü Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçı saat 19.00'da başlayacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçının rövanşı ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
- 11.5.2018 18:53
- Güncelleme: 11.5.2018 19:28
-
Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
-
Beşiktaş'ta kombineler satışa çıkıyor
Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
-
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
Erzurumspor-Ümraniyespor (CANLI ANLATIM) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.