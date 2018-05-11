Erzurumspor-Ümraniyespor (CANLI ANLATIM) – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Erzurumspor-Ümraniyespor ()

    Erzurumspor-Ümraniyespor (CANLI ANLATIM)

    Erzurumspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Erzurumspor-Ümraniyespor maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

    1. Lig play-off yarı final ilk maçında ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

    11 Mayıs Cuma günü Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçı saat 19.00'da başlayacak.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ümraniyespor maçının rövanşı ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak.

    BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

    1. 11.5.2018 18:53
    2. Güncelleme: 11.5.2018 19:28
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