24 Erzincanspor-Ankara Demirspor maçında ilginç olay!
Spor Toto 3. Lig 2. Grup Play-Off ilk maçında Anagold 24 Erzincanspor ile Ankara Demirspor karşı karşıya geldi. Anagold 24 Erzincanspor müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.Erzincan'da sahaya giren köpek hakemin kucağında oyun alanından çıkarıldı.
?Anagold 24 Erzincanspor ilk karşılaşmadan 1-0'lık sonuç ile ayrıldı. İkinci maç için avantaj elde eden Anagold 24 Erzincanspor'a taraftarların büyük desteği oldu. Spor Toto 3. Lig 2. Grup Play-Off turu yarı final karşılaşmasının rövanşı 15 Mayıs'ta Ankara'da oynanacak.
- 11.5.2018 19:44
- Güncelleme: 11.5.2018 19:44
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
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Beşiktaş'ta kombineler satışa çıkıyor
Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
24 Erzincanspor-Ankara Demirspor maçında ilginç olay! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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