24 Erzincanspor-Ankara Demirspor maçında ilginç olay! – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    - maçında ilginç olay!

    24 Erzincanspor-Ankara Demirspor maçında ilginç olay!

    3. Lig 2. Grup Play-Off ilk maçında Anagold ile karşı karşıya geldi. Anagold 24 Erzincanspor müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.Erzincan'da sahaya giren köpek hakemin kucağında oyun alanından çıkarıldı.

    Spor Toto 3. Lig 2. Grup Play-Off turu yarı final eşleşmesinde Anagold 24 Erzincanspor ve Ankara Demirspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında köşe vuruşu öncesi sahaya giren yavru köpek oyunun durmasına neden oldu. Maçın hakemi sahaya giren köpeği kucağına alarak oyun alanı dışına çıkardı. Gülüşmelerin eşliğinde Hakem Süleyman Abay'ın kucağında saha dışına çıkarılan köpek saha görevlilerine teslim edilirken, Abay tribünler tarafından alkışlandı. Köpeğin sahadan ayrılması ile maç kaldığı yerden devam etti.

    ?Anagold ilk karşılaşmadan 1-0'lık sonuç ile ayrıldı. İkinci maç için avantaj elde eden Anagold 24 Erzincanspor'a taraftarların büyük desteği oldu. 3. Lig 2. Grup Play-Off turu yarı final karşılaşmasının rövanşı 15 Mayıs'ta 'da oynanacak.
    1. 11.5.2018 19:44
    2. Güncelleme: 11.5.2018 19:44
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