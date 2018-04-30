Şampiyon Uşak uyumadı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Aydınspor 1923'le deplasmanda golsüz berabere kalarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Utaş Uşakspor, kentte onbinleri sokaklara döktü.
Ev sahibi yönetim bilet fiyatlarını 300 TL olarak açıkladığı için deplasmana gidemeyen taraftarlar, dönüşte şampiyon futbolcuları coşkuyla karşıladı. Meydanı dolduran binlerce Uşaklı'nın tezahüratlarıyla özel olarak hazırlanan sahneye çıkan futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.
Kırmızı-siyahlılar, sahnede oynayıp meşaleler yaktı, taraftarın şampiyon tezahüratlarına eşlik etti. Havai fişek gösterilerinin renk kattığı takımın 2. Lig'e çıkışının coşkusu, gece geç saatlere kadar sürdü. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den çıkarak kentin 2008-09 sezonundan beri süren profesyonel lig hasretine son veren, bu sezon 33 haftadır zirveden kopmayan Utaş Uşakspor, şampiyonluk kupasını cumartesi günü saat 15.30'da Arsinspor'la evinde oynayacağı maçta alacak.
- 30.4.2018 11:21
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih hoca gercek hüvviyeti ile döndügünü ispat etti.Bundan sonrada kirginlik darginlik olmadan GSarayda futbolun PATRONU olmali.
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Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Anonim yaw adama niye kızıyorsunuz,Fenerden başka takımda oynamam diye demeç veren bir oyuncu ağzından çıkan söz gibi davranıyor,harbi delikanlı...
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Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Dost Güneş ve Tolga Beşiktaşa hizmet ettiklerini unutup hep Fenere saldırdılar. Ne oldu. Gitti şampiyonlıuk.
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