Fatsa Belediyespor 3. Lig bileti aldı
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Kademe play-off müsabakasında Artvin Hopaspor ile karşılaşan Fatsa Belediyespor rakibini 2-1 yenerek 3. Lige yükseldi.
Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fatsa Belediyespor adını 3. Lige yazdırdı. Artvin Hopaspor ise 2. Kademe play-off müsabakasında Ağrı 1970 takımının rakibi oldu.
Karşılaşma sonrası Fatsa Belediyespor futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.
- 22.4.2018 18:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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