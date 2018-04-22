Fatsa Belediyespor 3. Lig bileti aldı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    3. Lig bileti aldı

    Fatsa Belediyespor 3. Lig bileti aldı

    Spor Toto (BAL) 1. Kademe play-off müsabakasında ile karşılaşan rakibini 2-1 yenerek 3. Lige yükseldi.

    'de normal sezonu gruplarında birinci olarak tamamlayan ile Yeni Malatya Stadyumunda karşı karşıya geldi. Yaklaşık 8 bin futbolseverin izlediği karşılaşmanın 55. dakikasında Artvin Hopaspor penaltı vuruşunda Mustafa Özkaya'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 67. dakikasında Artvin Hopaspor Rıdvan Sönmez'in ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi. Bu golden sonra da ataklarını sürdüren Artvin Hopaspor 82. dakikada köşe vuruşunda Recep Yaşar'ın kafa golüyle 2-1 öne geçti.

    Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fatsa Belediyespor adını 3. Lige yazdırdı. Artvin Hopaspor ise 2. Kademe play-off müsabakasında 1970 takımının rakibi oldu.
    Karşılaşma sonrası Fatsa Belediyespor futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı.
    1. 22.4.2018 18:17
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