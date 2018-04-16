Uşakspor strese girdi – Fotomaç – 16 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Uşakspor strese girdi

    Uşakspor strese girdi

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda son sıradaki Tekirdağspor'la 2-2 berabere kalan lider , bitime 3 hafta kala direkt şampiyonluk hedefini tehlikeye soktu.

    Üst üste ikinci beraberliğini alan, son 6 haftada sadece 1 kez kazanabilen 61 puanlı Uşakspor'un 2'nci sıradaki 'yla arasındaki puan farkı 1'e düştü. Ligde 25 haftada takipçisi Tarsus ekibinin 10 puan önünde yer alan kırmızı-siyahlılar, üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla elindeki avantajı koruyamadı.

    Bu hafta evinde Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak Uşak temsilcisi son iki maçında ise düşme hattında yer alan Aydınspor 1923 (D) ve Arsinspor'la kozlarını paylaşacak. Normal sezon sonunda olası puan eşitliğinde ikili averajda üstün olduğu Tarsus İdman Yurdu'nu geride bırakacak. Geçen sezon 'de yaşadığı şampiyonluğu bu kez 3'üncü Lig'de tekrarlamak isteyen Uşakspor, zirveyi kaptırması halinde hedefe Play-Off'tan yürümeye çalışacak.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uşakspor strese girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN