Turgutluspor'da gençlere fırsat

Play-Off şansı kalmayan, küme düşme ihtimali de bulunmayan Turgutluspor'da teknik patron İşkar, böyle dönemlerde futbolcuları motive etmenin zor olduğunu dile getirdi.



Takımı kendisinin kurmadığını, bu yüzden fazla yorum yapma şansı olmadığını ifade eden Erdal İşkar, "Bundan sonra gençlere daha çok şans vereceğiz. Onları takıma monte etmeye çalışacağız. Necati, Oğuzhan, Ferhat gibi gençlerimizin performansından memnun kaldım" dedi.