Turgutluspor'da gençlere fırsat
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Diyarbekirspor'a 4-1 yenilen Turgutluspor bitime 3 hafta kala hedefsiz kalırken, teknik direktör Erdal İşkar, kalan bölümde genç futbolcuları kazanmaya çalışacaklarını söyledi.
Play-Off şansı kalmayan, küme düşme ihtimali de bulunmayan Turgutluspor'da teknik patron İşkar, böyle dönemlerde futbolcuları motive etmenin zor olduğunu dile getirdi.
Takımı kendisinin kurmadığını, bu yüzden fazla yorum yapma şansı olmadığını ifade eden Erdal İşkar, "Bundan sonra gençlere daha çok şans vereceğiz. Onları takıma monte etmeye çalışacağız. Necati, Oğuzhan, Ferhat gibi gençlerimizin performansından memnun kaldım" dedi.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:33
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Ahmet Ürkmezgil: ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
Toplam 4
Yorum
ASLAN KRAL GALATASARAY finalleri asla kaybetmedi,kaybetmezde.Bu saatten sonra kupa vermez kimseye.Arenada 17de17 yapmışız bjk sağ çıkamaz sahamızdan.
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Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 6
Yorum
Gslı Herkes yoluna baksın işine baksın..Sende yoluna işine bak..Fatih TERİM bizim için idoldür..Stad doldurur..Sen futbolu unutmuşsun yazık..
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR Beşiktaş kendi evinde nasıl ağırlamışsa Fenerbahçeyi aynı karşılığı görecektir
Turgutluspor'da gençlere fırsat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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