Turgutluspor'da gençlere fırsat – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da gençlere fırsat

    Turgutluspor'da gençlere fırsat

    TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Diyarbekirspor'a 4-1 yenilen bitime 3 hafta kala hedefsiz kalırken, teknik direktör , kalan bölümde genç futbolcuları kazanmaya çalışacaklarını söyledi.

    Play-Off şansı kalmayan, küme düşme ihtimali de bulunmayan 'da teknik patron İşkar, böyle dönemlerde futbolcuları motive etmenin zor olduğunu dile getirdi.

    Takımı kendisinin kurmadığını, bu yüzden fazla yorum yapma şansı olmadığını ifade eden , "Bundan sonra gençlere daha çok şans vereceğiz. Onları takıma monte etmeye çalışacağız. Necati, Oğuzhan, Ferhat gibi gençlerimizin performansından memnun kaldım" dedi.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:33
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