Elaziz Belediyespor kimsesiz çocukları mutlu etti – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    kimsesiz çocukları mutlu etti

    Elaziz Belediyespor kimsesiz çocukları mutlu etti

    'un teknik heyeti ve futbolcuları, kimsesiz çocuklarla bir araya geldi.

    3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden ve play-off yarışının içinde olan , sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Son olarak teknik heyet ve futbocular, Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Harput Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ndeki çocukları ziyaret etti. Ziyarette, çocuklara forma ve topu hediye edildi.

    Sosyal sorumluluk projelerinin 5. ayağını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kulüp Müdürü Metehan Kaçar, "Bundan sonraki süreçte sadece futbol değil, sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verme gayretinde olacağız. Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz'ın öncülüğünde, kulüp başkanımız, teknik
    heyetimiz ve futbolcularımızla bu projelerin devamını getireceğiz" dedi.

    Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç ise , "İnşallah takımımızın başarısını bir üst ligde de takip edeceğiz. Ben ziyaretten dolayı çok mutlu oldum. Hem çocuklarımızın morali yerine geldi, hem de futbolcu kardeşlerimiz motive oldu" diye konuştu.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:48
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