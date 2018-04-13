Elaziz Belediyespor kimsesiz çocukları mutlu etti
Elaziz Belediyespor'un teknik heyeti ve futbolcuları, kimsesiz çocuklarla bir araya geldi.
Sosyal sorumluluk projelerinin 5. ayağını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kulüp Müdürü Metehan Kaçar, "Bundan sonraki süreçte sadece futbol değil, sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verme gayretinde olacağız. Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz'ın öncülüğünde, kulüp başkanımız, teknik
heyetimiz ve futbolcularımızla bu projelerin devamını getireceğiz" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç ise , "İnşallah takımımızın başarısını bir üst ligde de takip edeceğiz. Ben ziyaretten dolayı çok mutlu oldum. Hem çocuklarımızın morali yerine geldi, hem de futbolcu kardeşlerimiz motive oldu" diye konuştu.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:48
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Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
birine dewam diğerine tamam ÜMİT BJKye ümit verdi. FB UMUTla umutlandı. Cüneyt GSyi kazandırmayınca maç alamadı. demekki bu hafta 3ü de kazanacak.
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Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
ligin kader maçı mukadder hakemlerle EPRİYANU VE EMRE hem fb hem bjk maçında cezalı. ümit ve umuta maç var kazandıramayan cüneyte maç yok.
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İtalyanlar yazdı: Mandzukic geliyor
Toplam 3
Yorum
beşiktaş aboubakar
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