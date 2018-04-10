Manisa BŞB'de büyük iddia
TFF 3. Lig 1. Grup'tan tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkmayı garantileyip profesyonel liglerde bu sezon şampiyon olan ilk takım ünvanını alan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da şirketleşme çalışmaları başlıyor.
Kulüp için düşünülen isimlerden birinin de Manisaspor Futbol Kulübü olduğu iddia edildi. Bu ihtimal gerçekleşirse renklerinin de yeşil-beyaz yerine küme düşüp tarihinin en zorlu günlerini yaşayan hemşehrisi Manisaspor gibi siyah-beyaz olacağı belirtiliyor. Kulübün renkleri arasında 1931 yılında kurulan Manisa Sakaryaspor'un rengi olan yeşilin de yer alması ihtimali olduğu öğrenildi. Kulüp logosunda ise Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin olması gündemde. Şirketleşme kongresi sezon sonunda yapılacak.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 14:26
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Gol patlaması
Toplam 2
Yorum
aslan beşiktaş ve akhisar maçlarında fb defansif oynadı gel at dedi golleri yedi.gitti 6 puan atak oynasaydı 6 puanı daha olacaktı.fiyasko
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Cevad Prekazi'den Belhanda'ya ağır eleştiri!
Toplam 1
Yorum
N0_Name Ben de Emre'yi severim fakat Emre de çok çalışmadı Gs'de oynamak için yoksa şimdi bu takımda Belhanda'nın yerine oynayabilirdi.
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Alvaro Negredo'nun hayali 35, attığı 5!
Toplam 7
Yorum
bjk advers Çok bilmiş Sayın Fikret Ormanın işi bu Negredoyu alma işi O aldı özel seyirciside kendisi olur ve seyredip seyredip kendisi ile gurur duyar
Manisa BŞB'de büyük iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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