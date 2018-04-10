Manisa BŞB'de büyük iddia – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    BŞB'de büyük iddia

    Manisa BŞB'de büyük iddia

    3. Lig 1. Grup'tan tarihinde ilk kez 2. Lig'e çıkmayı garantileyip profesyonel liglerde bu sezon şampiyon olan ilk takım ünvanını alan Büyükşehir Belediyespor'da şirketleşme çalışmaları başlıyor.

    Kulüp için düşünülen isimlerden birinin de Manisaspor Futbol Kulübü olduğu iddia edildi. Bu ihtimal gerçekleşirse renklerinin de yeşil-beyaz yerine küme düşüp tarihinin en zorlu günlerini yaşayan hemşehrisi Manisaspor gibi siyah-beyaz olacağı belirtiliyor. Kulübün renkleri arasında 1931 yılında kurulan Sakaryaspor'un rengi olan yeşilin de yer alması ihtimali olduğu öğrenildi. Kulüp logosunda ise Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin olması gündemde. Şirketleşme kongresi sezon sonunda yapılacak.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:26
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