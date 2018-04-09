Utaş Uşakspor şampiyonluğu riske attı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır liderlik koltuğundan inmeyen Utaş Uşakspor, son haftalardaki puan kayıplarıyla şampiyonluğu riske attı.
Son 5 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen kırmızı-siyahlı ekip, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Uşak'ın takipçilerinden Tarsus İdman Yurdu ise bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlikle puan farkını kapattı. Normal sezonun son 4 maçı öncesi 60 puanlı Uşak'ın Tarsus'la arasında 3 puanlık fark kaldı. Son 4 karşılaşmanın 3'ünü düşme hattındaki takımlarla oynayacak Ege ekibi, hata yapmayıp 2'nci Lig'e çıkışını bir an önce ilan etmek istiyor.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:01
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Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'
Toplam 5
Yorum
Cenk Şener 22.200 kişide baskı hissettik diyor,hocası full dolmadı ondan zorlandık diyor.Lig bitsede bizimde işkencemiz bitse,komik bunların heps
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Gökhan Gönül: "Beşiktaş için kanımı akatırım"
Toplam 3
Yorum
normal herkesin bir tuttuğu takım vardır. sergen yalçın 4 takımın forma giydi. ama beşiktaşlı. aynı şekilde tümer metin, burak yılmaz tkm vardır
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Soldado, Fenerbahçe’yi sırtlıyor
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Avrupa da kime sorsan, "Soldado ve Valbuena mı yoksa Fernandao ve Aatıf mı?" herkes aynı yanıtı verir. "Fernandao ve Aatıf da kim?"
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