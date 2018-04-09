Utaş Uşakspor şampiyonluğu riske attı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    şampiyonluğu riske attı

    Utaş Uşakspor şampiyonluğu riske attı

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylardır liderlik koltuğundan inmeyen , son haftalardaki puan kayıplarıyla şampiyonluğu riske attı.

    Son 5 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen kırmızı-siyahlı ekip, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Uşak'ın takipçilerinden ise bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlikle puan farkını kapattı. Normal sezonun son 4 maçı öncesi 60 puanlı Uşak'ın Tarsus'la arasında 3 puanlık fark kaldı. Son 4 karşılaşmanın 3'ünü düşme hattındaki takımlarla oynayacak Ege ekibi, hata yapmayıp 2'nci Lig'e çıkışını bir an önce ilan etmek istiyor.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:01
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