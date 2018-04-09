Utaş Uşakspor şampiyonluğu riske attı

Son 5 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen kırmızı-siyahlı ekip, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Uşak'ın takipçilerinden Tarsus İdman Yurdu ise bu periyotta 4 galibiyet, 1 beraberlikle puan farkını kapattı. Normal sezonun son 4 maçı öncesi 60 puanlı Uşak'ın Tarsus'la arasında 3 puanlık fark kaldı. Son 4 karşılaşmanın 3'ünü düşme hattındaki takımlarla oynayacak Ege ekibi, hata yapmayıp 2'nci Lig'e çıkışını bir an önce ilan etmek istiyor.