Aydınspor 1923'ü korku sardı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'ü korku sardı

    Aydınspor 1923'ü korku sardı

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta önceki hafta Karacabey Birlikspor galibiyetiyle kümede kalma yolunda umutlarını artıran , deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor'a tek golle boyun eğerek büyük avantaj kaybetti.

    Düşme potasında yer alan siyah-beyazlıların, lider Uşakspor'la berabere kalan Osmaniyespor'la arasındaki puan farkı bitime 4 hafta kala 4 puana çıktı.
    Ligdeki 15'inci yenilgisini alan siyah-beyazlılarda 'e korkusu iyice hissedilmeye başlandı. Aydınspor, Adliyespor, Sultanbeyli Belediyespor (D), Utaş Uşakspor ve Tekirdağspor (D) maçlarıyla sezonu noktalayacak.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:36
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