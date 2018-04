''Şampiyonluk yolunda yalnız bırakıldık''

U-17

Tekdemir, görev yaptıkları süre boyunca yalnız bırakıldıklarını dile getirdi. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Yeşilköy karşılaşması sonrası bazı kişilerce ortaya atılan şike teklifi söylentilerini sert bir dille eleştiren başkan Tekdemir, "Elli yıllık geçmişe sahip Kütahyaspor adına hiçbir zaman leke sürdürmedik. Yeşilköy maçına oyuncularımız çıktı ve şampiyonluğu bitiren iki puanı kaybettiler. Bizde onlara gereken cezaları uyguladık. Kimseye çamur da atmadık. Rahat yenmemiz gereken maçtı, yenemedik. Bütün sorumluluk bizimdir. Bizi kötü niyetlerine alet etmek isteyenler aynaya baksınlar" dedi.Aleyhlerine yapılan tüm lobi çalışmalarına, ahlak dışı birçok gelişmeye karşı her zaman dik durduklarını belirten Başkan Tekdemir, "Hiçbir şekilde Kütahya adına leke sürdürmedik. Görev süremizce birçok alanda yalnız bırakıldık. Gereken desteği maalesef göremedik. Bize bu sürede en çok desteği Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu sağlamıştır. Bunun yanı sıra Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ile Mustafa Şükrü Nazlı her zaman sorunlarımızın çözümü için yanımızda olmuşlar, yeni stadın ilimize kazandırılması konusunda büyük destek vermişlerdir. Kendilerine Kütahyaspor kulübü başkanı olarak çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.İlk göreve geldiği 2011 yılında yaklaşık 2 milyon TL olan SSK ve maliye borçlarını ilk kez kendisinin yapılandırdığını kaydeden Kütahyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Tekdemir , bu dönemde de bu borçlarının tamamını kapattığını söyledi. Hedeflerini yeni yönetime borçsuz bir Kütahyaspor bırakmak olduğunu anlatan Tekdemir, " Şu an sporcularımız ve teknik ekibimize hiçbir borcumuz yoktur. Ödenmesi gereken sadece şu an borç alınan bedeller ile kredi borçlarımız bulunmaktadır. Kongreye kadar bu borçları da kapatmak için çalışacağız. Yeni gelecek yönetime SSK, maliye, sporcu ve teknik heyet ödemeleri, personel borcu olmadan kulübü teslim edeceğiz"dedi.Şampiyonluk için yeni yönetime ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini belirten Tekdemir, "İnşallah bize verilmeyen destek yeni yönetime verilir ve yeni yönetim bizim gibi yalnızlaştırılmaz, ötekileştirilmez" diye konuştu.Olağan kongrede Kütahyaspor sevdalısı birçok adayın olacağını söyleyen Başkan Ahmet Tekdemir , " Ben göreve geldiğim gün, tek hedefimin şampiyonluk olduğunu ve şampiyon olamazsak kongre kararı alacağımı söyledim. Yeşilköy maçı hemen sonrası da kongre kararımızı aldık. Kongrede birçok adayın olacağından eminim. Ancak kimse çıkmaz ise canımdan çok sevdiğim Kütahyaspor'u sahipsiz bırakmayız. Yalnızlaştırılsak ta taşın altına yine elimizi sokup başkanlığa talip oluruz" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz günlerde yapılan basın buluşmasında konuşan Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu 'nun, "Bundan sonra Kütahyalı en az beş sporcu oynamaz ise Kütahyaspor'a destek yok" sözleri hakkında açıklamalarda bulunan Tekdemir, "Tek hedefi şampiyon olmak olan takımlar için şuanda bu imkansız gibi görünüyor. Bu yıl mesela U-17 takımımızda çok iyi bir sinerji yakalandı. Bu kadro bozulmadan yukarıya doğru çıkartılırsa, eminim ileride Kütahyaspor'un yarısından fazlası bu oyunculardan kurulu olacaktır. İşte o zaman gerçek Kütahya ortaya çıkacaktır" dedi.Kütahyaspor'un maddi sorunları aşabilmesi için kurum sponsorluğuna ihtiyacı olduğunu dile getiren Ahmet Tekdemir, "Kalıcı başarılar için mutlaka kurumsallaşmamız gerekiyor. Takımın adının önüne bir isim alarak bu sorunu çözebiliriz. Bu sponsorluk ile en az 1 milyon TL gelir elde etmemiz gerekiyor. Kalıcı başarı için buna mecburuz. Yönetimimizin görev süresi boyunca bizlere desteğini esirgemeyen başta Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu olmak üzere, Kütahya valimiz Ahmet Hamdi Nayir 'e, AK Parti Kütahya milletvekillerimize ve yürekten sevdalı Kütahyaspor taraftarlarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.