Bergama'da düşme korkusu
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde şampiyonluğunu bu maçla ilan Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 yenilen Bergama Belediyespor, bitime 5 hafta kala düşme hattına yerleşti.
Son 7 maçında 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, 27 puanla 16'ncı basamağa geriledi. İzmir ekibinin bir basamak üzerine yer alan 12 Bingölspor'un ise 28 puanı bulunuyor. Bergama temsilcisi kalan haftalarda Batman Petrolspor (D), Çatalcaspor, Bayrampaşa (D), Yomraspor ve Kemerspor'la (D) karşılaşacak. Teknik Direktör Selahattin Dervent'le yolların ayrılmasının ardından takımı Sportif Direktör Mert Kaytankaş'a emanet eden yönetimin kalan süreçte yeni bir teknik adamla anlaşabileceği öğrenildi.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:16
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 5
Yorum
Adalet Prim diyorsunuz lakin borçlar yükseliyor. Sonu felaket
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Menajeri taliplerini açıkladı!
Toplam 5
Yorum
wolverine82 15 milyon ve yukarısı bi rakam veriyorlarsa hiç düşünülmemelidir.yerine eğer ki satarlar yusuf yazıcı süper olur
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Menajeri taliplerini açıkladı!
Toplam 5
Yorum
beterali bedavamı oynuyor gönderin daha profosyonel oyuncu alın yıllardır @ nın üzerine çıkamadı tembel teneke ozi
Bergama'da düşme korkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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