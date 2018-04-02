Bergama'da düşme korkusu – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Bergama'da düşme korkusu

    Bergama'da düşme korkusu

    3'üncü Lig 1'inci Grup'ta evinde şampiyonluğunu bu maçla ilan Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 yenilen Bergama Belediyespor, bitime 5 hafta kala düşme hattına yerleşti.

    Son 7 maçında 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, 27 puanla 16'ncı basamağa geriledi. ekibinin bir basamak üzerine yer alan 12 Bingölspor'un ise 28 puanı bulunuyor. Bergama temsilcisi kalan haftalarda Petrolspor (D), Çatalcaspor, (D), Yomraspor ve Kemerspor'la (D) karşılaşacak. Teknik Direktör Selahattin Dervent'le yolların ayrılmasının ardından takımı Sportif Direktör Mert Kaytankaş'a emanet eden yönetimin kalan süreçte yeni bir teknik adamla anlaşabileceği öğrenildi.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:16
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