TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 29'uncu haftasında Karacabey Birlikspor, deplasmanda düşme hattında yer alan Aydınspor 1923 ile karşılaşacak.

29'uncu hafta öncesinde Karacabey Birlikspor 39 puanla 8'inci sırada play-off mücadelesi verirken, Aydınspor 1923 ise 24 puanla 16'ncı sırada düşme potasında bulunuyor. 1 Nisan Pazar günü saat 15:00'te oynanacak karşılaşmada hakem Yusuf Aydın düdük çalacak.



Hafta sonunda oynanacak Aydınspor 1923 maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, "Aydınspor takımı bizim maçımıza son şansı diye bakıyor. Aydın'da taraftarlar ve takım bir bütünleşme yaşıyorlar. Oynayacağımız maçı final olarak görüyorlar. Bu açıdan psikolojisi zor bir maça çıkıyoruz. Rakibin düşme hattında olması ve uzun zamandır kazanamıyor olması onlarda ciddi bir sıkıntı yaratmış ve yaratacaktır.Aydınspor'a 1 puan yetmiyor. Kazanmak için oynayacaklar.Aydınspor kazanma adına bize saldıracağını ve daha agresif oynayacağını düşünüyorum. Buna mutlaka cevap vermemiz gerekiyor. Biz önce rakibimizi durduracağız ve sonra kazanmak adına gereken hamleleri yapacağız. Zihinsel ve fiziksel olarak Aydınspor maçına hazırız. Biz play-off'u hedefliyoruz. Onlarda ligde kalmak için oynayacaklar. Biz onlara göre daha az stresliyiz. Biz bunu oyunsal ve taktiksel anlamada kullanıp sakin ve akılcı bir oyun oynayarak 3 puan alarak evimize dönmeye çalışacağız. Sakatlıkları bulunan Ali Serin ve Murat Yılmaz kadroda yer alamayacak" ifadelerini kullandı.



"KAYBETMEDEN GELMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Hedefi play-off olan bir takım olduklarını söyleyen teknik direktör Ali Nail Durmuş, "Hedefimiz 3 puan. 3 puan alamıyorsakta en az 1 puan. Play-off'taki rakiplerimizin maçları zorlu. Kaybetmeden gelmek çok önemli. Kaybetmeden geldiğimiz sürece play-off şansımız sürecek. Deplasmanda oynanan maçlardan mutlaka puan ya da puanlar almalıyız" dedi.