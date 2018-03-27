Diyarbekirspor’da işler yolunda
TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve haftayı Gölcükspor galibiyetiyle kapatan Diyarbekirspor’da keyfler yerinde.
Hafta sonunda sahalarında Tire 1922 Spor'u konuk edeceklerini belirten Türk, bu karşılaşmanın çok zorlu geçeceğini belirtti. Türk, "Bu hafta sonu kendi sahamızda Tire 1922 Spor ile karşılaşacağız. Bu karşılaşma en zor iç saha maçımız olacak. Oldukça zorlu geçeceğini tahmin ettiğimiz bu karşılaşmayı kazanıp, geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Hedefimiz bu karşılaşmayı kayıpsız geçmektir. Zorlu maçın hazırlıklarına da başladık. Çalışmalarımız büyük bir ciddiyetle devam edecek" diye konuştu.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 17:36
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 3
Yorum
En büyük FENER Sürekli yedek olan, bazen son 15-20 dk ve bazen hiç oynamayan bir futbolcudan ne bekliyorsunuz, herkes nöbetçi golcü semih değil ki
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"İnancımızla istediğimiz yere ulaşacağız"
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR GS MAÇINDAN ÖNCE VERDİĞİN RÖPORTAJDA GSNİN ACİL PUANA İHTİYACI VAR MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL ANTALYADAN KALKIP NİYE İSTANBULA GELDİN PEKİ
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Sözleşmeye Arsenal engeli!
Toplam 2
Yorum
bjk Gereksiz bir adam, oynadığı futbol çok zayıf. Bir yandanda fenerle görüşüyor. İyisimi gitsin.
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