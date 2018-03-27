Diyarbekirspor’da işler yolunda – Fotomaç – 27 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’da işler yolunda

    Diyarbekirspor’da işler yolunda

    3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve haftayı galibiyetiyle kapatan ’da keyfler yerinde.

    Diyarbakırspor Teknik Direktörü Faruk Türk, zorlu deplasmanda elde ettikleri galibiyetle ligdeki iddialarını ortaya koyduklarını söyledi. Türk, " deplasmanında son günlerin en iyi futbolunu sergiledik. Maç boyunca oyun disiplininden kopmadık. Karşılaşma boyunca mücadele ettik ve rakibimizden çok daha etkili ortaya koyduk. İyi futbolumuzun karşılığı olan 3 puanı da bileğimizin hakkıyla aldık. Bu maçta üstün bir futbol sergileyen ve 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele eden futbolcularımı kutluyorum" dedi.

    Hafta sonunda sahalarında Tire 'u konuk edeceklerini belirten Türk, bu karşılaşmanın çok zorlu geçeceğini belirtti. Türk, "Bu hafta sonu kendi sahamızda Tire 1922 Spor ile karşılaşacağız. Bu karşılaşma en zor iç saha maçımız olacak. Oldukça zorlu geçeceğini tahmin ettiğimiz bu karşılaşmayı kazanıp, geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Hedefimiz bu karşılaşmayı kayıpsız geçmektir. Zorlu maçın hazırlıklarına da başladık. Çalışmalarımız büyük bir ciddiyetle devam edecek" diye konuştu.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Diyarbekirspor’da işler yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN