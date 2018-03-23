TFF’ye "Kırıkhanspor ligden düşürülmesin" dilekçesi – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    ’ye "Kırıkhanspor ligden düşürülmesin" dilekçesi

    TFF’ye "Kırıkhanspor ligden düşürülmesin" dilekçesi

    Kırıkhan Belediye Başkan Ayhan Yavuz, 3. Lig 2. Grup'ta düşme hattında bulunan Kırıkhanspor'un ligde kalması TFF'ye başvurdu.

    Başkan Yavuz, Kırıkhansporlu oyuncuların Zeytin Dalı Harekatı'ndan olumsuz etkilendiği gerekçesiyle ligden düşürülmemesi için 'nun Riva tesislerine giderek dilekçe verdi.

    Başkan Yavuz, futbolcuların Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli uçak ve helikopterlerin Kırıkhan ilçesi üzerinden uçması üzerine oynadıkları maçlarda etkilenip, başarısız sonuçlar aldıklarının ifade etmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık nezdinde yaptığı girişimlerin ardından sarı-lacivertli takımın ligden düşürülmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu'nu da başvurduğunu bildirdi.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:52
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