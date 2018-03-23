TFF’ye "Kırıkhanspor ligden düşürülmesin" dilekçesi
Kırıkhan Belediye Başkan Ayhan Yavuz, TFF 3. Lig 2. Grup'ta düşme hattında bulunan Kırıkhanspor'un ligde kalması TFF'ye başvurdu.
Başkan Yavuz, futbolcuların Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli uçak ve helikopterlerin Kırıkhan ilçesi üzerinden uçması üzerine oynadıkları maçlarda etkilenip, başarısız sonuçlar aldıklarının ifade etmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık nezdinde yaptığı girişimlerin ardından sarı-lacivertli takımın ligden düşürülmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu'nu da başvurduğunu bildirdi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:52
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Alacaklılar kapıda!
Toplam 4
Yorum
Murat Bu işler sadece Galatasaray'da mı oluyor. Tüm kulüplerin durumu aynı ama yönetim değişmediği için ortaya çıkmıyor.
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Maicon krizi!
Toplam 3
Yorum
gssssssss selcukla tolga gıbı futbolcu dahı olamayan ıkı adama yıllık 5.7 mıl euro ödersen sonuç bu olur düzgün adamlara ödenecek para kalmaz
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Kendisi yanıtladı! 'Hagi mi Alex mi?'
Toplam 6
Yorum
ultraslan bir Galatasaraylı olarak Alex in mütevaziliğne ve insanlığına bir kez daha hayran kaldım hem büyük futbolcu hem büyük insan..
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