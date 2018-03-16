Karacabey Birlikspor, deplasmanda pazar günü saat 15:00'te Tekirdağspor ile karşılaşırken, mücadelede Onur Bingöl düdük çalacak. Utaş Uşakspor'u yenerek moral bulduklarını belirten Karacabey Birlikspor Teknik Direktörü Ali Nail Durmuş, Tekirdağ deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:



"Hedefleri ayrı iki ayrı takımın mücadelesi olacak. Tekirdağspor ligde kalmak için oynarken, biz ise Play-Off'lara kalmak için oynayacağız. Karşımızda ciddi anlamda dirençli, kazanmak için mücadelesini son ana kadar ortaya koyan ve çok koşan genç bir takım var. Ciddi anlamada zor bir maç. Dolayısıyla onlar kadar koşarsak ve kalitemizi ortaya yansıtırsak ancak kazanabileceğimiz bir maç. Rakibi ciddiye alıyoruz. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Tekirdağspor, bizimle olan maçına son şans ve son fırsat diye bakıyor. Bunun için bütün reaksiyonlarını ortaya koyacaklar. Önemli olan bizim buna karşılık vermemiz. Bunu yaparsak iyi bir sonuçla dönme imkanımız olur. Tekirdağspor'un ligde olan yerini göz önüne alarak küçümsersek, ciddi anlamda hata yapar ve sıkıntı yaşarız. Tekirdağspor'un 8 haftadan beri kazanamamış olması onların üzerinde baskı yaratıyor. Genç oyuncular hepsi. Biz Tekirdağspor'a karşı daha rahatız. Tam kadro olarak hazırız. Takımımızda cezalı ya da kart cezalısı oyuncu yok. Buraya gelmeden önce Tekirdağspor'da görev yaptım. Benim için duygusallığı ön planda olan bir maç olacak. Gönül ister ki Tekirdağspor ligde kalsın. Biz profesyonel insanlarız. Ama sonuç olarak kazanan biz olalım. Kazanmak için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız."