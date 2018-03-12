Turgutluspor destek istiyor – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    destek istiyor

    Turgutluspor destek istiyor

    3. Lig 2. Grup'ta 3 haftalık galibiyet hasretine deplasmanda küme düşmesi kesinleşen son sıradaki 'u 9-0 yenerek son veren , pazar günü lider 'yle oynanacak iç saha maçında taraftarını yanında görmek istiyor.

    Evinde 8 maçtır kazanamayıp Play-Off yarışında geride kalan kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Erdal İşkar, "Her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz. Takımda sakatlığı bulunan Efşan dışında eksiğimiz yok. Evimizde lig lideri ile çok önemli bir maça çıkacağız. Darıca'yı yenmek için elimizden geleni yapacağız. Hem evimizdeki hasrete son vermeyi hem de Play-Off hattıyla puan farkını azaltmayı hedefliyoruz. Bu maçta 12. adama çok ihtiyacımız olacak. Taraftarlarımız bu hafta bizi yalnız bırakmasın" dedi.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:10
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