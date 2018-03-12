Turgutluspor destek istiyor
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 3 haftalık galibiyet hasretine deplasmanda küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Kayseri Erciyesspor'u 9-0 yenerek son veren Turgutluspor, pazar günü lider Darıca Gençlerbirliği'yle oynanacak iç saha maçında taraftarını yanında görmek istiyor.
Evinde 8 maçtır kazanamayıp Play-Off yarışında geride kalan kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Erdal İşkar, "Her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz. Takımda sakatlığı bulunan Efşan dışında eksiğimiz yok. Evimizde lig lideri Darıca Gençlerbirliği ile çok önemli bir maça çıkacağız. Darıca'yı yenmek için elimizden geleni yapacağız. Hem evimizdeki hasrete son vermeyi hem de Play-Off hattıyla puan farkını azaltmayı hedefliyoruz. Bu maçta 12. adama çok ihtiyacımız olacak. Taraftarlarımız bu hafta bizi yalnız bırakmasın" dedi.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:10
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Savunmada operasyon
Toplam 2
Yorum
erol uğur....panik,her pozisyonuda ilk işi faul yada penaltı yapmak,
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 19
Yorum
MUSTAFA OLÇAY ZATEN O SAÇMA SAPAN YANITLARINDAN BİRİNİ VERMEZSE ŞAŞARDIK DİMİ ARKADAŞLAR..
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Avrupa aşkına
Toplam 6
Yorum
erol şikayet ediyor tek burak atıyor diye.olcay atar yusuf atar oynatmıyor,burak yokken ndoye rodelega oynatmıyor,taam kurnaz
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