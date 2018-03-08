Elaziz Belediyespor’da 2 ayrılık – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    ’da 2 ayrılık

    Elaziz Belediyespor’da 2 ayrılık

    3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden , iki futbolcu ile yollarını ayırdı.

    3. Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren , forma şansı bulamayan oyuncular Ekrem Aydemir ve Taha Bartu Bulut ile yollarını ayırdı.

    Elaziz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımız, orta saha kanat oyuncusu Ekrem Aydemir ve stoper Taha Bartu Bulut ile yollarını ayırmıştır. Her iki futbolcuya da kulübümüze verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar diliyoruz"denildi.

    Ekrem Aydemir bu sezon Elaziz Belediyespor formasını 15 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında giyerken, ara transfer döneminde kırmızı - lacivertli renklere bağlanan Taha Bartu Bulut forma şansı bulamadı.
    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:50
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