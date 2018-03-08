Elaziz Belediyespor’da 2 ayrılık
TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Elaziz Belediyespor, iki futbolcu ile yollarını ayırdı.
Elaziz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımız, orta saha kanat oyuncusu Ekrem Aydemir ve stoper Taha Bartu Bulut ile yollarını ayırmıştır. Her iki futbolcuya da kulübümüze verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar diliyoruz"denildi.
Ekrem Aydemir bu sezon Elaziz Belediyespor formasını 15 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında giyerken, ara transfer döneminde kırmızı - lacivertli renklere bağlanan Taha Bartu Bulut forma şansı bulamadı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:50
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 12
Yorum
mustafa olçay ne güzel ya valla yapın edin koskoca camialara milyon dolarlık zararlar verin sonra özür dileyin oh. ama suçsizde değil bu çürümüş sistemde!
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 12
Yorum
Alp Ne özrü direkt takımdan gönderin gerekirse alt yapıdan kaleci ile çıkın sahaya bu saatten sonra şampiyon olamayız.
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"Quaresma'nın cezası düşecektir... Tek sorun"
Toplam 36
Yorum
Nirvana 50 yıldır Beşiktaşın alehine olan haksızlıkları yazsam 10 tane roman yazmış olurum . Bıktım bu renkli takımların bu şekilde korunmasından .
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