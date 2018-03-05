Bağcılar seri peşinde – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Bağcılar seri peşinde

    Bağcılar seri peşinde

    3. Lig 2. Grupta mücadele eden evindeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    2 haftalık deplasman mücadelesinin ardından 25. Hafta da evinde 'u konuk eden maçtan 2-1 galip ayrıldı. Mücadelede gergin dakikalar yaşandı. Yeni Orduspor 74. Dakikada 9 kişi mücadele etmek zorunda kaldı. Taraftarının desteği ile galip gelen Anadolu Bağcılarspor, evindeki serisini bir sonraki maça yansıtmak istiyor.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:08
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