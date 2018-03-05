Bağcılar seri peşinde
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Anadolu Bağcılarspor evindeki galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:08
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Bu maç mest eder
Toplam 9
Yorum
pathfinder07 Bana göre Lens yerine Mustafa Pektemek oynasın. Birde defans Medel Tosic olsun.
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Caner Erkin'e büyük şok!
Toplam 1
Yorum
etmemiş sana mı inanalım yoksa canlı görüntülere mi? İyice saçmaladı artık bu kafa hala eskilerde
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Fenerbahçe, geri dönemiyor
Toplam 1
Yorum
bjk ne dönemiyor fener gep geri gidiyor))
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