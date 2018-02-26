Turgutluspor'un tepkisi büyüyor

Emrecan, maç bitiminde Turgutluspor Başkanı Hakan Sezer ve teknik direktör Erdal İşkar'a soyunma odasına giderken sözlü olarak saldırıda bulundu. Teknik direktör İşkar'ın üzerine yürüyen Emrecan'a Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etmedi. Hakemlerin kötü bir yönetim sergileyip kendilerine çok kolay kartlar çıkardığını söyleyen Hakan Sezer, "Bu sezon hakemlerden çok çektik. Maç içinde ve sonunda bize edilen küfürlere rağmen emniyet de hiç müdahale etmedi" dedi. Turgutlusporlu Muhammed ise maç sonunda deplasmanda takımı yalnız bırakmayan Turgutlulu basın mensuplarına küfürlü olarak tepki gösterdi.