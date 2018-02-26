Turgutluspor'un tepkisi büyüyor – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Turgutluspor'un tepkisi büyüyor

    Turgutluspor'un tepkisi büyüyor

    3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 9 kişi tamamladığı deplasmanda Pazarspor'a 2-0 mağlup olan Turgutluspor, hakemler ve rakip futbolcu Emrecan Afacanoğlu'na tepkili.

    Emrecan, maç bitiminde Turgutluspor Başkanı ve teknik direktör Erdal İşkar'a soyunma odasına giderken sözlü olarak saldırıda bulundu. Teknik direktör İşkar'ın üzerine yürüyen Emrecan'a Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etmedi. Hakemlerin kötü bir yönetim sergileyip kendilerine çok kolay kartlar çıkardığını söyleyen Hakan Sezer, "Bu sezon hakemlerden çok çektik. Maç içinde ve sonunda bize edilen küfürlere rağmen emniyet de hiç müdahale etmedi" dedi. Turgutlusporlu Muhammed ise maç sonunda deplasmanda takımı yalnız bırakmayan Turgutlulu basın mensuplarına küfürlü olarak tepki gösterdi.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:27
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