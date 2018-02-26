Turgutluspor'un tepkisi büyüyor
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 9 kişi tamamladığı deplasmanda Pazarspor'a 2-0 mağlup olan Turgutluspor, hakemler ve rakip futbolcu Emrecan Afacanoğlu'na tepkili.
Emrecan, maç bitiminde Turgutluspor Başkanı Hakan Sezer ve teknik direktör Erdal İşkar'a soyunma odasına giderken sözlü olarak saldırıda bulundu. Teknik direktör İşkar'ın üzerine yürüyen Emrecan'a Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etmedi. Hakemlerin kötü bir yönetim sergileyip kendilerine çok kolay kartlar çıkardığını söyleyen Hakan Sezer, "Bu sezon hakemlerden çok çektik. Maç içinde ve sonunda bize edilen küfürlere rağmen emniyet de hiç müdahale etmedi" dedi. Turgutlusporlu Muhammed ise maç sonunda deplasmanda takımı yalnız bırakmayan Turgutlulu basın mensuplarına küfürlü olarak tepki gösterdi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:27
-
Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
Toplam 9
Yorum
bjk Aynen Negredo Talisca yokken 10 numara pozisyonunda oynamalı.
-
Vodafone Park'ta Ali Koç sürprizi
Toplam 10
Yorum
1907 Oooooo hayırlı isler!!! TEK BASKAN AZIZ BASKAN.
-
Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 23
Yorum
7 maç canere verilen 7 maçlık ceza verenler buna da en az 7 maç ceza vermesi gerekiyor. herkesin görevini yapmasını bekliyoruz
Turgutluspor'un tepkisi büyüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.