Manisa Büyükşehir'de Ofspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Büyükşehir'de Ofspor maçı hazırlıkları

    <a href="/index/manisa?id=b7c7d14b-b4a2-4a6d-b91c-9fe3a980fa13" class="" rel="tag">Manisa</a> Büyükşehir'de Ofspor maçı hazırlıkları

    TFF 3. Lig 1. Grup'ta dün sahasında ’a 3-2 mağlup olan Büyükşehir Belediyespor, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Ofspor maçı hazırlıklarına başladı.

    'a 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapatan Büyükşehir Belediyespor'da Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Ofspor maçının hazırlıkları bu sabah Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde yapılan antrenman ile başladı. maçında 90 dakika forma giyen futbolcular sahada düz koşu yaparken, forma giymeyen ve oyuna sonradan dahil olan futbolcular ise salonda kuvvet çalışması yaptılar. 'da arka adalesinde sakatlığı bulunan ve Pazar günü oynanan Yeni Altındağ Belediyespor maçında da takımdaki yerini alamayan defansın tecrübeli ismi Ufukhan Bayraktar bu sabah yapılan antrenmanda düz koşu yaptı. Ufukhan Bayraktar, Ofspor maçında Teknik Direktör Levent Devrim'in görev vermesi halinde formasına kavuşacak.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:38
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