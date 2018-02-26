Manisa Büyükşehir'de Ofspor maçı hazırlıkları
TFF 3. Lig 1. Grup'ta dün sahasında Yeni Altındağ Belediyespor’a 3-2 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Ofspor maçı hazırlıklarına başladı.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:38
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Toplam 1
Yorum
gssssssssss alt yapıdan oyuncu tanıtın bu gıdısle zaten muzelık olucaz
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Kocaman ve Güneş'e ceza çıkmayacak!..
Toplam 2
Yorum
bjk.li mithat aykutun fişini çekti şenol..daha bir fırın ekmek yemesi lazım..
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Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor
Toplam 1
Yorum
mehmetcik 1-0 yatıp defans yapmak intihar olur.hücum pres sürekli atak 46. dakikada 2 değişiklik yapaydı 2-0 olurdu. kesin 3 puan fb nindi.
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