Manisa BŞB'den acı fren
TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Yeni Altındağ Belediyespor'a 3-2 yenilerek galibiyet serisini 6 haftaya çıkarma fırsatını kaçıran 53 puanlı lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakiplerinin makası daraltmasıyla çifte üzüntü yaşadı.
Zirve takipçisi Bayrampaşa evinde düşme hattındaki Erzin Belediyespor'u 5-2 yenerek lider Manisa'yla arasındaki puan farkını 12'den 9'a düşürdü. Üçüncü sıradaki Bayburt Grup Özel İdare ve dördüncü basamaktaki Kemerspor da haftayı 3 puanla kapattı. Bu sezon taraftarının önünde ikinci kez sahadan eli boş ayrılan Manisa temsilcisi, cumartesi günü Ofspor deplasmanında yara sarmayı hedefliyor.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:14
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 20
Yorum
Gurbetci Terbiyesiz,yillardir bu ülkede top oynuyorsun,o maci coluk cocuk izliyor ; yaziklar olsunnn
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Güneş istedi, Q7 parladı!
Toplam 6
Yorum
UZMAN DR GEREKİRSE 7 KİŞİDE KALIRSIN GADDARCA FAUL YAPARSAN KARŞINDAKİ İNSAN.YA AYAGI KIRILSA AŞİL TENDONU KOPSA NE OLACAK Q7 EFENDİ BEŞİKTAŞ
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Fenerbahçe ara vermedi
Toplam 3
Yorum
özcan Zaten maçta yorulmadılar kendi yarı sahamızı geçemedik neden ara versinler ki
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