Manisa BŞB'den acı fren – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    Manisa BŞB'den acı fren

    Manisa BŞB'den acı fren

    3. Lig 1. Grup'ta evinde Yeni Altındağ Belediyespor'a 3-2 yenilerek galibiyet serisini 6 haftaya çıkarma fırsatını kaçıran 53 puanlı lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakiplerinin makası daraltmasıyla çifte üzüntü yaşadı.

    Zirve takipçisi evinde düşme hattındaki Erzin Belediyespor'u 5-2 yenerek lider Manisa'yla arasındaki puan farkını 12'den 9'a düşürdü. Üçüncü sıradaki Grup Özel İdare ve dördüncü basamaktaki Kemerspor da haftayı 3 puanla kapattı. Bu sezon taraftarının önünde ikinci kez sahadan eli boş ayrılan Manisa temsilcisi, cumartesi günü Ofspor deplasmanında yara sarmayı hedefliyor.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:14
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