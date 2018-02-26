Manisa BŞB'den acı fren

Zirve takipçisi Bayrampaşa evinde düşme hattındaki Erzin Belediyespor'u 5-2 yenerek lider Manisa'yla arasındaki puan farkını 12'den 9'a düşürdü. Üçüncü sıradaki Bayburt Grup Özel İdare ve dördüncü basamaktaki Kemerspor da haftayı 3 puanla kapattı. Bu sezon taraftarının önünde ikinci kez sahadan eli boş ayrılan Manisa temsilcisi, cumartesi günü Ofspor deplasmanında yara sarmayı hedefliyor.