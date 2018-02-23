Uşakspor gurbette Bergama evinde
TFF 3. Lig 3. Grup'ta en yakın rakibinin 8 puan önünde zirvede yer alan Utaş Uşakspor, yarın deplasmanda Baysal İnşaat Düzyurtspor'la karşılaşacak.
Trabzon Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Geçen hafta evinde Cizrespor'u tek golle mağlup eden Uşakspor, şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmayı hedefliyor. 1. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor ise 14 Eylül Stadı'nda 13.30'da Erbaaspor'la kozlarını paylaşacak.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:55
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3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
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Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
Uşakspor gurbette Bergama evinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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