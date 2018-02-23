Uşakspor gurbette Bergama evinde

Trabzon Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Geçen hafta evinde Cizrespor'u tek golle mağlup eden Uşakspor, şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmayı hedefliyor. 1. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor ise 14 Eylül Stadı'nda 13.30'da Erbaaspor'la kozlarını paylaşacak.