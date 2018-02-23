Uşakspor gurbette Bergama evinde – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Uşakspor gurbette Bergama evinde

    Uşakspor gurbette Bergama evinde

    3. Lig 3. Grup'ta en yakın rakibinin 8 puan önünde zirvede yer alan Utaş Uşakspor, yarın deplasmanda Baysal İnşaat Düzyurtspor'la karşılaşacak.

    Trabzon Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Geçen hafta evinde Cizrespor'u tek golle mağlup eden Uşakspor, şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmayı hedefliyor. 1. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Bergama Belediyespor ise 14 Eylül Stadı'nda 13.30'da Erbaaspor'la kozlarını paylaşacak.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:55
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