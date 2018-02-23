Forvetti kaleci oldu, şimdi bir çok takımın gözdesi









Elaziz Belediyespor’un genç kalecisi Ogün Karakaya, forma giydiği maçlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.







Futbolun içinden gelen bir ailede büyüdüğünü kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, "İki ağabeyim de futbol oynadılar. Benim hevesim onlardan başladı. Babam da eskiden kaleciydi. Aslında futbola forvet olarak başladım. İstemeyerek kaleci olmak zorunda kaldım. Denizlispor seçmelerine forvet olarak girmiştim. Mini minik takımda 2 sene forvet oynadım, sonradan koşmayı sevmediğim için beni kaleye yönlendirdiler. Hiç istemeyerek kaleci oldum" dedi.



Kendine güveninin tam olduğunu belirten genç file bekçisi, "Hedefim en kötü 1. Lig veya Süper Lig'de forma giymek. İnşallah bana nasip olur buralarda oynamak" şeklinde konuştu.



Kendisine örnek alacağı bir kaleci olmadığını ifade eden Elaziz Belediyesporlu Ogün Karakaya, stilinin eski Real Madridli Casillas'a benzetildiğini sözlerine ekledi. Futbola forvet olarak başlayan ardından istemeden de olsa kaleye geçen başarılı file bekçisi, stilinin Real Madrid'in eski eldiveni Casillas'a benzetildiğini söyledi. TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Elaziz Belediyespor 'un kalesini koruyan 23 yaşındaki Ogün Karakaya , yaptığı başarılı kurtarışla büyük takımların radarına girdi. Play-off mücadelesi veren Elaziz'in başarılı oyuncusu Ogün, birinci kaleci Engin'in sakatlanmasının ardından kaptığı formayı bir daha da geri bırakmadı. Görev aldığı ilk müsabakadan itibaren kalede güven veren bir görüntü sergileyen Ogün Karakaya'nın Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig ekipleri tarafından takibe alındığı da öğrenildi.Futbolun içinden gelen bir ailede büyüdüğünü kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, "İki ağabeyim de futbol oynadılar. Benim hevesim onlardan başladı. Babam da eskiden kaleciydi. Aslında futbola forvet olarak başladım. İstemeyerek kaleci olmak zorunda kaldım. Denizlispor seçmelerine forvet olarak girmiştim. Mini minik takımda 2 sene forvet oynadım, sonradan koşmayı sevmediğim için beni kaleye yönlendirdiler. Hiç istemeyerek kaleci oldum" dedi.Kendine güveninin tam olduğunu belirten genç file bekçisi, "Hedefim en kötü 1. Lig veya Süper Lig'de forma giymek. İnşallah bana nasip olur buralarda oynamak" şeklinde konuştu.Kendisine örnek alacağı bir kaleci olmadığını ifade eden Elaziz Belediyesporlu Ogün Karakaya, stilinin eski Real Madridli Casillas'a benzetildiğini sözlerine ekledi. 23 Şubat 2018, Cuma Güncelleme: 10:22 Etiketler: TFF, Elaziz Belediyespor, Ogün Karakaya







