Diyarbekirspor Ankara’ya gitti
TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, Ankara Demirspor ile yarın yapacağı karşılaşma için Ankara’ya gitti.
?Diyarbekirspor teknik direktörü Levent Kartop, taraftarların kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve jestten dolayı teşekkür etti. Kartop, hedeflerinin Ankara Demirspor maçından istedikleri sonucu elde ederek, Diyarbakır'a dönmek olduğunu söyledi. Kartop, ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçta istedikleri sonucu alacaklarına inandığını ve bu anlamda futbolcularına güvendiğini belirtti. Kartop, "Her şey yolunda. Umut ediyorum ki Ankara Demirspor maçı hem benim hem de Diyarbekirspor için dönüm niteliği taşır. Hedefimiz bu deplasmandan 3 puanla dönmektir. Bunu da başaracak güçteyiz" dedi.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:00
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3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
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Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
Diyarbekirspor Ankara’ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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