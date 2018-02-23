Diyarbekirspor Ankara’ya gitti – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Diyarbekirspor Ankara’ya gitti

    Diyarbekirspor Ankara’ya gitti

    3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, ile yarın yapacağı karşılaşma için Ankara’ya gitti.

    maçı hazırlıklarını dün tamamlayarak başkentte bugün giden Diyarbekirspor'u son idmanında taraftarlar yalnız bırakmadı. Futbolcuların Seyrantepe Spor Tesislerinde yaptığı idmanı ziyaret eden taraftarlar, kendileriyle getirdikleri baklavayı futbolculara ve teknik heyete ikram ettiler. Diyarbekirspor Onursal Başkanı Fevzi İlhanlı'nın da yer aldığı idmanda taraftarlar, Ankara Demirspor maçı için yeşil kırmızılı ekibe başarı dileğinde bulundu.

    ?Diyarbekirspor teknik direktörü Levent Kartop, taraftarların kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve jestten dolayı teşekkür etti. Kartop, hedeflerinin Ankara Demirspor maçından istedikleri sonucu elde ederek, 'a dönmek olduğunu söyledi. Kartop, ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçta istedikleri sonucu alacaklarına inandığını ve bu anlamda futbolcularına güvendiğini belirtti. Kartop, "Her şey yolunda. Umut ediyorum ki Ankara Demirspor maçı hem benim hem de Diyarbekirspor için dönüm niteliği taşır. Hedefimiz bu deplasmandan 3 puanla dönmektir. Bunu da başaracak güçteyiz" dedi.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:00
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