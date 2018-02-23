Başkan Karabacak antremanda
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Gençlerbirliği’ni antrenmanda ziyaret ederek, Gölcükspor moral verdi.
Üst üste kazanılan 6 maç sonrasında liderlik koltuğunda oturan Darıca Gençlerbirliği'nin bu sezon 2.Lig hasretine son vereceğine dikkat çeken Karabacak, "Kalitemizi sahaya yansıttığımızda bu takımın neler yapacağını herkes gördü. İnanıyorum ki o sene bu sene olacak ve Darıca'nın en önemli markalarından Darıca Gençlerbirliği, şampiyonluk kupasını ilçemize kazandıracak. Darıcalı tüm hemşerilerimizi Pazar günü saat 13:30 da takımımızı desteklemek için Darıca 15 Temmuz Şehitler Stadına bekliyorum" dedi.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:52
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3 milyon TL’lik derbi
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu maçtan önce TFF doping kontrolü yaptırmalı. Daha önceki gibi kontrolü gerçekleştirenler cezalandırılmamalı. Bunlar unutulmadı.
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Trabzonspor'a 250 milyon $'lık teklif
Toplam 3
Yorum
taraftar Bu yazıyı yazan arkadaş teklif etmek fiiliyle kullanılır ,yapmak değil. Lütfen düzgün TÜRKÇE kullanalım.
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Eyvah! Yıldırım
Toplam 7
Yorum
GLL Sow yok,Grozav yok...Batalla da yoksa rahat kazanırız..
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