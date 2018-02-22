Aydınspor 1923, Mustafa Ceviz'e emanet

Başaran'dan sonra Göksel Özdemir'le sözleşme yapılmasına rağmen aynı gün kararından vazgeçen Aydınspor, Ceviz'e resmi sözleşmeyi imzalattı. Kulüpte daha önce de görev yapan Ceviz, Yörük Ali Efe Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde, "Aydın şehri daha iyi yerleri hak ediyor. Kulüp başkanımız Özgür Kızıl benimle de samimi bir konuşma gerçekleştirdi. Şimdi buradayız. Aydınspor 1923 için varız" diye konuştu.

Aydınspor 1923'ü bu sezon, daha önce izlemediğini söyleyen Ceviz, "Bir teknik direktör bir takımın maçını izlediği zaman çeşitli dedikodular çıkıyor. O yüzden Aydınspor'un maçlarını izlemedim. Fakat tanıdığımız oyuncular var. Aydınspor 1923'ü daha iyi yerlere getirmek tek amacımız. Takım bu durumdan kurtulmalı. Bu durumdan kurtarmak için her maçı final olarak görmeliyiz. Tek tek maçlara bakmalıyız. Şu kadar puan toplarız diye hesap yapmadım. Biz futbolumuzu oynayacağız. Maçı isteyen ve arzulayan bir Aydınspor 1923 yaratacağız" dedi.

Başkan Özgür Kızıl ise Ceviz'e güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.