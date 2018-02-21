Turgutluspor hedeften kopmayacak
TFF 3. Lig 2. Grup'ta iç sahada 7 maçtır galibiyete hasret kalmasına rağmen Play-Off yarışını sürdüren Turgutluspor'da Başkan Hakan Sezer, hedeften kopmayacaklarını söyledi.
Play-Off potasının 4 puan gerisinde bulunan, şimdiye kadar topladığı 34 puanın 14'ünü evinde, 20'sini deplasmanda alan kırmızı-siyahlılarda Sezer, "Kalan haftalarda evimizde 5, deplasmanda 6 maç oynayacağız. Başarılı sonuçlar çıkartarak Play-Off hedefimizi ligin son maçının son saniyesine kadar kovalayacağız. Teknik kadromuz ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Hoca değişikliğinin ardından takımdaki birlik ve beraberliğin yanı sıra futbolcuların mücadelesi de bizleri mutlu ediyor" dedi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:23
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Yorum
YETER ARTIK ŞENOL HOCA YETER YETER SENİN YÜZÜNDEN HERKES BİZDEN NEFRET EDİYOR. ANADOLU TAKIMLARINA BİLE ANTİPATİK OLDUK. ESKİDEN HERKESİN 2. TAKIMIYDIK.. İSTİFA ETTTT..
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NOLDU LA 5İKTAŞ CANER ŞÖYLE ADAM GÖKHAN BÖYLE ADAM LENS ŞÖYLE TOPÇU BETER OLUN.TÜPÇÜDE KURTARAMADI YABANCI HAKEM DE VARDI. HA TÜRK HAKEM OLMALIYDI UNUTTUM
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