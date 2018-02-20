Muğlaspor nefes aldı
TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste 4 yenilgiyle düşme hattının eşiğine kadar gelen Muğlaspor, yarıştaki en yakın rakiplerinden 1461 Trabzon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek kara bulutları dağıttı. Bu hafta ağırlayacağı düşme barajındaki Kırıkhanspor'a 5 puan fark atan yeşil-beyazlılarda aylar sonra yüzleri gülen taraftarlar da bayram yaptı. 10 Aralık'taki Kayseri Erciyesspor mücadelesinden sonra ilk kez kazanmayı başaran Muğla'da bir grup taraftar, Trabzon dönüşünde gece yarısı futbolcuları tesislerde meşaleler ve tezahüratlarla karşılayıp destek verdi.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:35
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Trabzonspor gole hasret
Toplam 1
Yorum
fanatik rıza hoca yusuf yazıcıyı bitirmeyemi calışıyor onu neden 90dakika oynatmıyor anlamak mümkün deyil bitirmeye uğraşıyor seyirciye yuhlatıyor
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Muslera yolcu
Toplam 6
Yorum
Volkan ın eskittikleri Volkan Demirel Muslera rekabetini Mondragon,Sanchis,Franco da olduğu gibi yine Volkan kazandı. En iyi Muslera zorladı ama kısmet ne diyelim.
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Önce kafada yenecek
Toplam 11
Yorum
GERÇEK FENERBAHÇELİLER balturk ben Fenerbahçenin başkanı olsam Aykut hocayla 5 senelik sözleşme yaparım...Aykut hoca doğruları söylüyor...Sen futboldan anlamıyorsu
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