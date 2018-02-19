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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    'da İşkar memnun değil

    Turgutluspor'da İşkar memnun değil

    3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor galibiyetinin ardından Ergene Velimeşespor'la 1-1 berabere kalarak iç sahadaki 3 puan hasretini 7 maça çıkaran 'da teknik direktör Erdal İşkar, kondisyon sorunu yaşadıklarını söyledi. İşkar, "Maç içerisinde zaman zaman kopmalar olsa da iyi mücadele ettik. Benim takımım 90 dakika koşmalı. Bu sorunları en kısa sürede çözeceğiz. Öne geçip son dakikalarda penaltıdan gol yedik. Üst üste iki maçı 6 puanla geçsek çok iyi olacaktı" dedi.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:01
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