Turgutluspor'da İşkar memnun değil
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Muğlaspor galibiyetinin ardından Ergene Velimeşespor'la 1-1 berabere kalarak iç sahadaki 3 puan hasretini 7 maça çıkaran Turgutluspor'da teknik direktör Erdal İşkar, kondisyon sorunu yaşadıklarını söyledi. İşkar, "Maç içerisinde zaman zaman kopmalar olsa da iyi mücadele ettik. Benim takımım 90 dakika koşmalı. Bu sorunları en kısa sürede çözeceğiz. Öne geçip son dakikalarda penaltıdan gol yedik. Üst üste iki maçı 6 puanla geçsek çok iyi olacaktı" dedi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:01
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Devir teslim!
Toplam 7
Yorum
umut Terim geldikten sonra duran top ve deplasman fobisinde bir değişiklik olmadı.Ceza sahasına en isabetli orta yapan Mariano'yu değiştirmiş.
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G.Saraylıları çıldırtan istatistikler!
Toplam 3
Yorum
bilesiniz bütün gs yönetimi şunu bilmeli. fb yi yenemeyen, kasımpaşayı yenemeyen bir takım gs değildir. ancak gs ın hurdalığa atılmış halidir.
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 14
Yorum
YOK. GOMİS HASTA DURGUN , EREN ORTADA YOK. HEPSİ B ASLAN : SÖZDE ASLAN YA FB Lİ YADA BJK Lİ. DEFOLUP GİDECEK SENSİN. GİT KENDİ TAKIMIN İÇİN YAZ. MUSLERA BİZİM EFSANEMİZ. ONUN BU İŞTE HATASI
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