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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    'te Başaran ile yollar ayrıldı

    Aydınspor 1923'te Başaran ile yollar ayrıldı

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Payasspor'a evinde 5-2 yenilen 'te 'la yollar ayrıldı. Alınan ağır yenilginin ardından Başaran ile bir araya gelen yönetim kurulu, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Akif Başaran, takımda kan değişikliğinin olması gerektiğini belirterek siyah-beyazlı camiadan ayrıldığını açıkladı. Başkan Özgür Kızıl da Akif Başaran ile dostça yollarını ayırdıklarını ifade etti. Aydınspor 1923'te teknik direktör arayışları başladı.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:14
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