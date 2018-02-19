Aydınspor 1923'te Başaran ile yollar ayrıldı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Payasspor'a evinde 5-2 yenilen Aydınspor 1923'te Teknik Direktör Akif Başaran'la yollar ayrıldı. Alınan ağır yenilginin ardından Başaran ile bir araya gelen yönetim kurulu, tecrübeli teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. Akif Başaran, takımda kan değişikliğinin olması gerektiğini belirterek siyah-beyazlı camiadan ayrıldığını açıkladı. Başkan Özgür Kızıl da Akif Başaran ile dostça yollarını ayırdıklarını ifade etti. Aydınspor 1923'te teknik direktör arayışları başladı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:14
-
K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 15
Yorum
ÇINAR BAK İŞİNE TASASI SANA MI DÜŞTÜ
-
Hummels: "Beşiktaş'ı hafife alırsanız bedelini ödersiniz"
Toplam 1
Yorum
HUMMELS Bu yüzden 3-5-8 demeden Allah ne verdiyse atıp rövanş maçı öncesi avantaj yakalamak istiyoruz
-
G.Saray ilk transferini yaptı
Toplam 9
Yorum
şabo emre akbaba kaç yaşindaymış
Aydınspor 1923'te Başaran ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.