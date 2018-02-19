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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    düşme potasına yerleşti

    Aydınspor 1923 düşme potasına yerleşti

    3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Payasspor'a 5-2 kaybeden , düşme potasına yerleşti.

    Üst üste 3'üncü yenilgisini alan siyah-beyazlılarda yeniden düşme korkusu başlarken, taraftarlar ise takıma sahip çıktı. Alınan ağır yenilgiye rağmen Stadı'na gelen futbolseverler 90 dakikanın sonunda oyuncuları tribünlere çağırdı.Teknik direktör Akif Başaran, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek taraftarlardan özür diledi. Tecrübeli teknik adam, bu hafta deplasmanında kazanarak çıkışa geçeceklerini ifade etti.

    Geçen sezon da 2'nci Lig'den düşmenin şokunu yaşayan Aydınspor, 23'üncü haftayı 22 puanla 16'ncı sırada bitirdi.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:04
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