Aydınspor 1923 düşme potasına yerleşti
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Payasspor'a 5-2 kaybeden Aydınspor 1923, düşme potasına yerleşti.
Üst üste 3'üncü yenilgisini alan siyah-beyazlılarda yeniden düşme korkusu başlarken, taraftarlar ise takıma sahip çıktı. Alınan ağır yenilgiye rağmen Adnan Menderes Stadı'na gelen futbolseverler 90 dakikanın sonunda oyuncuları tribünlere çağırdı.Teknik direktör Akif Başaran, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek taraftarlardan özür diledi. Tecrübeli teknik adam, bu hafta Çorum Belediyespor deplasmanında kazanarak çıkışa geçeceklerini ifade etti.
Geçen sezon da TFF 2'nci Lig'den düşmenin şokunu yaşayan Aydınspor, 23'üncü haftayı 22 puanla 16'ncı sırada bitirdi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:04
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Devir teslim!
Toplam 7
Yorum
umut Terim geldikten sonra duran top ve deplasman fobisinde bir değişiklik olmadı.Ceza sahasına en isabetli orta yapan Mariano'yu değiştirmiş.
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G.Saraylıları çıldırtan istatistikler!
Toplam 3
Yorum
bilesiniz bütün gs yönetimi şunu bilmeli. fb yi yenemeyen, kasımpaşayı yenemeyen bir takım gs değildir. ancak gs ın hurdalığa atılmış halidir.
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 14
Yorum
YOK. GOMİS HASTA DURGUN , EREN ORTADA YOK. HEPSİ B ASLAN : SÖZDE ASLAN YA FB Lİ YADA BJK Lİ. DEFOLUP GİDECEK SENSİN. GİT KENDİ TAKIMIN İÇİN YAZ. MUSLERA BİZİM EFSANEMİZ. ONUN BU İŞTE HATASI
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