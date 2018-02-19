3. Lig'de 23. haftanın ardından
TFF 3. Lig'de 23. hafta mücadelesi, 5 karşılaşmayla sona erdi.
Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Ofspor-Bergama Belediyespor: 0-0
2. Grup
1461 Trabzon-Muğlaspor: 1-2
Erokspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-2
3. Grup
Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Çorum Belediyespor: 0-0
Arsinspor-Kocaelispor: 1-2
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:42
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Konyaspor’dan Beşiktaş'a gönderme!
Toplam 14
Yorum
mert_05 bu konyaspor ligden düşmeyi hakediyor durup dururken kaşınıyorlar hem suçlu hem güçlü....
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Konyaspor’dan Beşiktaş'a gönderme!
Toplam 14
Yorum
muhittin Pepe ve tolgayla ilgili pozsyonlarda penaltı yok,ben değil hakem hocaları söylüyor,ama Talisca pozisyonlarında 2 konyalı oyun dışı kalıyordu
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K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 9
Yorum
gsli sen kendi takimin hakkinda konus, gs uzerinden prim yapiyorsun resmen. sana soran oldumuda cvp hakkin dogdu
3. Lig'de 23. haftanın ardından haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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