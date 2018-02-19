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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    3. 'de 23. haftanın ardından

    3. Lig'de 23. haftanın ardından

    3. 'de 23. hafta mücadelesi, 5 karşılaşmayla sona erdi.

    Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    1. Grup
    Ofspor-Bergama Belediyespor: 0-0

    2. Grup
    1461 Trabzon-Muğlaspor: 1-2

    Erokspor-Darıca : 0-2

    3. Grup
    Karaköprü Belediyespor-Çorum Belediyespor: 0-0

    Arsinspor-Kocaelispor: 1-2

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:42
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