CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da yüzler gülüyor

    Turgutluspor'da yüzler gülüyor

    3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste mağlubiyetlerin ardından Muğlaspor'u deplasmanda yenerek Play-Off yarışına tutunan 'da moraller yerinde.

    Takımıyla çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan teknik direktör Erdal İşkar, "Bundan sonra kalan 12 maçımızı tek tek düşüneceğiz. Alacağımız maksimum puanlarla üst sıralara çıkmak istiyoruz. Pazar günü evimizde karşılaşacağımız Ergene Velimeşespor, iyi bir takım. 6 haftadır sahamızda alamadığımız galibiyetle bu maçta tanışmak istiyoruz" dedi.

    'un tecrübeli futbolcularından Ramazan Altıntepe'yle ise karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turgutluspor'da yüzler gülüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN