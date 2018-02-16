Turgutluspor'da yüzler gülüyor
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste mağlubiyetlerin ardından Muğlaspor'u deplasmanda yenerek Play-Off yarışına tutunan Turgutluspor'da moraller yerinde.
Takımıyla çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan teknik direktör Erdal İşkar, "Bundan sonra kalan 12 maçımızı tek tek düşüneceğiz. Alacağımız maksimum puanlarla üst sıralara çıkmak istiyoruz. Pazar günü evimizde karşılaşacağımız Ergene Velimeşespor, iyi bir takım. 6 haftadır sahamızda alamadığımız galibiyetle bu maçta tanışmak istiyoruz" dedi.
Turgutluspor'un tecrübeli futbolcularından Ramazan Altıntepe'yle ise karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:00
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Teşekkür borçlular
Toplam 6
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YILMAZ GFB ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPIYON
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G.Saray atağa kalktı
Toplam 8
Yorum
PDMİO gollerinin yarısını penaltıdan attığı günleri unutmuşlar.
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Özkahya sıkıntısı!
Toplam 5
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recep kardes,o gibi durumlarda arkadaslarin gözüne cöp batiyor,göremiyorlar.Sadece islerine geleni görebiliyorlar.
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