Turgutluspor'da yüzler gülüyor

Takımıyla çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan teknik direktör Erdal İşkar, "Bundan sonra kalan 12 maçımızı tek tek düşüneceğiz. Alacağımız maksimum puanlarla üst sıralara çıkmak istiyoruz. Pazar günü evimizde karşılaşacağımız Ergene Velimeşespor, iyi bir takım. 6 haftadır sahamızda alamadığımız galibiyetle bu maçta tanışmak istiyoruz" dedi.



Turgutluspor'un tecrübeli futbolcularından Ramazan Altıntepe'yle ise karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.