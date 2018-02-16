Kayseri Erciyesspor'dan şehitlik ziyareti
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan Kayseri Erciyesspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular Kayseri Garnizon Şehitliği’ne ziyarette bulundu.
Mavi-Siyahlılar Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunan askerlere destek ve ebediyete intikal etmiş olan şehitler için Cuma namazı öncesi bir araya geldi. Şehitlik Anıtı önünde Kuran-ı Kerim tilavetini dinleyen Erciyesspor kafilesi şehitler ve Suriye'nin Afrin Bölgesi'ndeki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dua ettiler.
Öte yandan 3'üncü Lig 2'nci grupta sıfır puanla son sırada yer alan Kayseri Erciyesspor, sezonun 23'üncü haftasında pazar günü Gölcükspor deplasmanına gidecek.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:34
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Kartal’da sarı alarm
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BJK'li Senol hoca az akilliysa bu aksam maça Talisca'siz baslar çünkü kolay kart görüyor ve FB maçinda olmazsa olmazimiz..
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BJK'li Zaten PSG Real'e elenecek ve Emery'nin kontratina son verilecek..; Birsey isteyecek durumda degil yani..
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G.Saray atağa kalktı
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