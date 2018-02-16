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    16 Şubat 2018, Cuma
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    'dan şehitlik ziyareti

    Kayseri Erciyesspor'dan şehitlik ziyareti

    3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan 'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular Kayseri Garnizon Şehitliği’ne ziyarette bulundu.

    Mavi-Siyahlılar Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunan askerlere destek ve ebediyete intikal etmiş olan şehitler için Cuma namazı öncesi bir araya geldi. Şehitlik Anıtı önünde Kuran-ı Kerim tilavetini dinleyen Erciyesspor kafilesi şehitler ve Suriye'nin Afrin Bölgesi'ndeki Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için dua ettiler.

    Öte yandan 3'üncü Lig 2'nci grupta sıfır puanla son sırada yer alan , sezonun 23'üncü haftasında pazar günü Gölcükspor deplasmanına gidecek.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:34
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