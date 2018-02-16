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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Diyarbekirspor’dan ’ye tepki

    Diyarbekirspor’dan TFF’ye tepki

    () 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Diyarbekirspor Kulübünden, Türkiye Futbol Federasyonu’na tepki geldi.

    Diyarbekirspor yönetim kurulu adına yapılan açıklamada, 'da oynanan Diyarbekirspor - Muğlaspor müsabakasının hakeminin verdiği kararlara tepki gösterildi. Açıklamada, hakemin vermiş olduğu yanlı ve objektiflikten uzak kararlarını herhangi bir küfür ve taşkınlık yapmadan medeni bir şekilde protesto eden taraftarların tezahüratlarını ''Seyirci olayları kötü ve çirkin tezahürat'' şeklinde değerlendirip, aynı sezon 5. kez gerçekleştiği gerekçesiyle tarafından 1 maç seyircisiz oynama cezası verdiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

    "Maçlarımızda görev alan hakemlerin objektif olmayan kararlar ile özellikle Muğlaspor maçında oyuncumuz Muhammed Akarslan'a yapılan müdahaleyi penaltı vermeyip bir de üstüne sarı kartla cezalandırmış ve oyuncumuz son maçımızda cezalı duruma düşmüştür.Kulübümüz tüm bu yaşanan haksızlıklar karşısında topyekun bir mağduriyet edilerek hedeflediğimiz şampiyonluğun engellenmeye çalışıldığını üzülerek belirtmek istiyoruz. TFF ve diğer ilgililerden bu konu da daha fazla adalet bekliyoruz".
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:18
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