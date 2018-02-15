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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Manisa BŞB gün sayıyor

    Manisa BŞB gün sayıyor

    3. Lig 1. Grup'ta en yakın rakibi Düzcespor'u da evinde 3-1 mağlup ederek son 12 hafta öncesi zirvede puan farkını 12'ye çıkaran lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk için artık günleri saymaya başladı.

    Henüz 3 sezon önce ilk kez profesyonel kategoriye yükselen yeşil-beyazlı ekip, kalan maçlarda hata yapmadığı takdirde adını tarihinde ilk kez 2. Lig'e yazdıracak. Üst üste 4 maçtır kazanan, bu sezon 22 haftayı 15 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen Manisa temsilcisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Düzcespor mücadelesi sonrası oyuncuları soyunma odasında kutlayıp şimdiden şampiyon ilan etti.

    Başkan Mevlüt Aktan'la birlikte soyunma odasına inen Ergün, futbolculara, "Bizleri, Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiğiniz için, yüreğinizle mücadele ettiğiniz için, birbirinize kuvvet ve güç verdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:39
    Etiketler:
    TFF
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