Manisa BŞB gün sayıyor
TFF 3. Lig 1. Grup'ta en yakın rakibi Düzcespor'u da evinde 3-1 mağlup ederek son 12 hafta öncesi zirvede puan farkını 12'ye çıkaran lider Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk için artık günleri saymaya başladı.
Henüz 3 sezon önce ilk kez profesyonel kategoriye yükselen yeşil-beyazlı ekip, kalan maçlarda hata yapmadığı takdirde adını tarihinde ilk kez 2. Lig'e yazdıracak. Üst üste 4 maçtır kazanan, bu sezon 22 haftayı 15 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgiyle geçen Manisa temsilcisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Düzcespor mücadelesi sonrası oyuncuları soyunma odasında kutlayıp şimdiden şampiyon ilan etti.
Başkan Mevlüt Aktan'la birlikte soyunma odasına inen Ergün, futbolculara, "Bizleri, Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiğiniz için, yüreğinizle mücadele ettiğiniz için, birbirinize kuvvet ve güç verdiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun" dedi.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:39
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İki yolcu birden
Toplam 10
Yorum
FARAN En kaliteli bölgen defans olacak arkadaş.. Uğur gibi düz oyuncularla kafaya oynayamazsın.
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 10
Yorum
oğuz Ali Koç gelecek! Fenerbahçe'de yüzler ilelebet gülecek!
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Quaresma'dan şok karar! Bayern maçı öncesi...
Toplam 15
Yorum
metin,ali,feyyaz madem oyle yapmis, atin yedege, sampiyonlar ligindede oynatmayin, onun yerinde tolgay oynasin, 10 kati daha fazla asist ve gol atar
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